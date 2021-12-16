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Потанин счел, что против РФ будут применять тактику санкционных "укусов"

Владелец "Интерроса" не прогнозирует апокалиптического сценария с санкциями

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Санкционная угроза для российской экономики реализуется в тактике "отдельных укусов и постепенного отжимания", но даже такой вид давления несет существенные риски, заявил владелец "Интерроса" и президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Среди рисков, которые могут реализоваться, - я не беру апокалиптические сценарии; не думаю, что объективно дойдет до того, чтобы все заинтересованные страны скооперировались в антироссийскую группу, - я все-таки склонен считать, что это будет тактика отдельных укусов и постепенного отжимания. Но даже такая тактика несет существенные риски для нашей экономики", - сказал он.

"Я думаю, что санкционные риски являются существенными. Они существенным образом могут повлиять на наше развитие и влияют", - добавил он.

Говоря конкретно об "Интерросе" и "Норникеле", Потанин заметил, что для этих компаний "санкционная тематика пока существует в несколько теоретическом виде и в аналитических попытках просчитать дальнейшие действия, если такой черный лебедь прилетит".

Он подчеркнул, что недавний переезд крупнейшей компании "Интерроса", контролирующей 31,5% акций "Норникеля", в российскую юрисдикцию не вызван санкционной тематикой. Он продиктован другими мотивами, в том числе социальными ожиданиями, заявил Потанин.

"Бизнес устроен прагматично, он действует в своих интересах. Поэтому приходится учитывать разные факторы, например, определенные социальные ожидания. Отвечать ожиданиям общества и государства - это важно. А от международной компании, какой является "Интеррос", в России ожидают, что деньги, заработанные здесь в виде дивидендов от "Норильского никеля", в виде прибыли от других предприятий - они будут в России и инвестироваться. И с этой точки зрения, переезд на остров Русский является логичным шагом, продолжающим политику деофшоризации", - сказал Потанин.

Другая причина переезда - доработка отечественного законодательства, предусмотренные которым специальные административные районы предлагают столь же удобные или более удобные способы ведения бизнеса, отметил владелец "Интерроса". "Административные районы предлагают широкий круг преимуществ для переехавших к ним компаний, начиная налоговыми льготами и заканчивая упрощенным регулированием и изменениями законодательства, которые поощряют деятельность бизнеса", - пояснил Потанин.

"Интеррос" сделал свои офшоры контролируемыми иностранными компаниями еще в 2015 году, тогда же вся группа компаний стала российским налогоплательщиком, напомнил он.

Владимир Потанин Интеррос

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