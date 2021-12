Компания "Интеррос", владеющая акциями "Норникеля", редомицилировалась в РФ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Компания Владимира Потанина "Интеррос" воспользовалась механизмом редомициляции.

В пятницу в специальном административном районе (САР) на острове Русский была зарегистрирована международная компания ООО "Интеррос Капитал", следует из данных ЕГРЮЛ.

Ее владелец - кипрская Whiteleave holdings limited, входящая в "Интеррос". Уставный капитал компании - 305 млрд рублей.

В прошлом Interros Capital Ltd, которая до редомициляции в САР была зарегистрирована на Кипре, называлась Bonico Holdings Co. Ltd. Эта компания участвует в цепочке владения "Интерросом" акциями "Норильского никеля", согласно раскрытию компании, являясь держателем 30,17% акций ГМК.

"Крупнейшая зарубежная компания группы - "Интеррос Капитал" сменила юрисдикцию Кипра и теперь зарегистрирована в Специальном административном районе на острове Русский", - прокомментировал Владимир Потанин (его цитаты опубликованы на странице Клуб "Интеррос" в фейсбуке).

"Во-первых, для "Интерроса" как группы, более 90% бизнеса которой сконцентрировано в России, логичнее и удобнее осуществлять свои инвестиции из нашей страны. Во-вторых, многие преимущества, которые традиционно предоставляют офшоры, теперь реализованы и продолжают развиваться в специальных административных районах России, делая их крайне привлекательными для инвесторов", - пояснил он логику решения о редомицилляции.

"Бизнес "Интерроса" был и остается прозрачным, его зарубежные компании с 2015 года стали российскими налоговыми плательщиками, и мы, как никто, заинтересованы в том, чтобы российское общество видело, как мы распоряжаемся своими активами и в какие российские проекты направляем инвестиции", - добавил он.

Выбор острова Русский в качестве "места прописки" объясняется тем, что группа "Интеррос" намерена стать якорным инвестором российского Дальнего Востока, пояснил Потанин. Здесь уже осуществляет ряд крупных бизнес-проектов, включая строительство курорта "Парк Три Вулкана" на Камчатке и созданный этой осенью венчурный фонд "Восход", который будет инвестировать в высокотехнологичные проекты и стартапы.

"Таким образом, регистрация в САР на о.Русский позволит "Интерросу" эффективнее осуществлять вложения в эти и другие российские проекты, станет важным сигналом для других инвесторов и, в итоге, будет способствовать развитию экономики всего Дальневосточного региона", - подчеркнул Потанин.

"Интеррос Капитал" контролирует 31,5% акций "Норникеля", уточнили в пресс-службе "Интерроса".

"Статус оставшегося пакета [всего "Интеррос" осуществляет контроль над 35,95% акций "Норникеля"] будет определен в зависимости от наших потребностей в привлечении финансирования" - сообщили "Интерфаксу" в "Интерросе".