Банк Англии неожиданно повысил ставку до 0,25%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Банк Англии по итогам декабрьского заседания преподнес рынкам сюрприз, повысив базовую процентную ставку с 0,1% до 0,25%.

Решение было принято восемью голосами членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC), один член руководства выступил за сохранение ставки на прежнем уровне, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Британский ЦБ также единогласно принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов, говорится в заявлении MPC.

Консенсус-прогнозы в целом не предусматривали изменения параметров денежно-кредитной политики Банка Англии, однако многие аналитики допускали возможность подъема ставки на декабрьском заседании.