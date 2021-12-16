ЕЦБ сохранил ставки без изменений и продлил срок реинвестиций в рамках PEPP

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Ставка по маржинальным кредитам сохранена на уровне 0,25%.

Совет управляющих ЕЦБ продолжит выкупать активы в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) в первом квартале 2022 года более умеренными темпами, чем в предыдущем квартале. Выкуп активов в рамках программы прекратится в конце марта 2022 года, говорится в сообщении ЕЦБ.

При этом ЕЦБ решил продлить сроки реинвестирования поступлений от погашаемых облигаций в рамках PEPP, как минимум, до конца 2024 года.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% существенно раньше окончания горизонта прогнозирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.