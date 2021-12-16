"Фармасинтез" в Петербурге начал выпуск вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - АО "Фармасинтез-Норд" (входит в ГК "Фармасинтез") в четверг приступило к промышленному производству вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" на своем заводе в Петербурге. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе фармкомпании.

"Фармасинтез-Норд" приступил к производству вакцины "Спутник-Лайт", разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи. Инвестиции в производство вакцины превысили 2 млрд рублей", - сказали в компании.

Мощность производства составит порядка 4 млн доз вакцины в месяц. После насыщения внутреннего рынка "Фармасинтез" планирует экспортировать вакцину в страны, где она зарегистрирована.

Группа "Фармасинтез" является крупным российским производителем противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных препаратов и госпитальных антибиотиков. Мощности компании находятся в Иркутске, Братске, Уссурийске, Петербурге, Тюмени.

Президент ГК "Фармасинтез" Викрам Пуния владеет 100% акций АО "Фармасинтез" – управляющей компании группы.