НПФ "Открытие" в 2021 году продал 2,6% акций ВТБ на рынке

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - НПФ "Открытие" в этом году начал продажу принадлежащего ему пакета акций ВТБ, реализовал на рынке 2,6%, заявил финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе форума акционеров.

Комментируя стоимость акций ВТБ в этом году, он указал, что на всех рынках в любые периоды времени сохраняется тесная корреляция мультипликаторов оценки банков со средним возвратом на капитал этих банков.

"Мы с первых месяцев резко продемонстрировали рост возврата на капитал, который превышал стратегические цели - свыше 15%, это отразилось в оценке акций", - заявил Пьянов.

Кроме того, на стоимость акций банка в этом году повлияли массивная стерилизация спроса на акции после продажи частным инвесторам 9% акций ВТБ с баланса банка "Траста". Акции ВТБ в этом году начал продавать еще один крупный миноритарий - НПФ "Открытие".

"Мы видим, эта информация с небольшим лагом станет публичной, что НПФ "Открытие" активно продавал наши акции на рынке, и если в мае он владел 5,8%, то 2,6% проданы на настоящий момент на открытом рынке", - сказал Пьянов.