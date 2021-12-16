ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП на 2021 и 2023 годы, потребительских цен - на 2021-2023 годы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) изменил прогнозы роста ВВП и инфляции еврозоны на 2021-2023 гг.

Экономика еврозоны, по данным ЕЦБ, в 2021 году увеличится на 5,1%, в 2022 году - на 4,2%, а в 2023 году - на 2,9%. В сентябре регулятор прогнозировал рост показателя на 5%, 4,6% и 2,1% соответственно. Таким образом, прогноз роста ВВП повышен на 2021 и 2023 годы, снижен - на 2022 год.

Прогноз регулятора по инфляции в регионе повышен: на 2021 год - до 2,6% с 2,2%, на 2022 год - до 3,2% с 1,7%, на 2023 год - до 1,8% с 1,5%.

Ранее Европейский центральный банк принял решение о сохранении базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% существенно раньше окончания горизонта прогнозирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.