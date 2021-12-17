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Глава "ЛУКОЙЛа" верит в цену $60-80 за баррель нефти в течение 2022 года

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - ОПЕК+ сможет снизить добычу нефти для балансировки рынка в случае новых драматических событий, уверен вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун.

ЭкономикаОПЕК+ оставил "омикрон" и SPR за скобками, даст нефть растущему рынку. ОбобщениеОПЕК+ оставил "омикрон" и SPR за скобками, даст нефть растущему рынку. ОбобщениеЧитать подробнее

"Нет сомнений, что если вновь, не дай бог, какие-то драматические изменения, типа последней пандемии, произойдут, то ОПЕК сможет вновь снизить добычу нефти для балансировки рынка", - сказал он на презентации перспектив развития мировой энергетики до 2050 года.

При этом топ-менеджер добавил, что из-за недофинансирования отрасли через 5 лет прямого воспроизводства запасов углеводородов не произойдет.

По его мнению, в течение ближайшего года сохранится цена на нефть, устраивающая как производителей, так и потребителей - в $60-80 за баррель.

Также топ-менеджер добавил, что конкурентная борьба США с ОПЕК на рынке нефти, которая была ранее, в данный момент уже отсутствует. "Мы не видим перспектив драматического роста добычи нефти в США", - отметил он.

ЛУКОЙЛ Леонид Федун ОПЕК+

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