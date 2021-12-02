ОПЕК+ оставил "омикрон" и SPR за скобками, даст нефть растущему рынку. Обобщение

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ подтвердили свое решение по наращиванию нефтедобычи в январе на 400 тысяч баррелей в сутки, но фактически не закрыли заседание на случай, если новый штамм вируса COVID-19 "омикрон" окажет существенное влияние на будущий спрос на нефть.

В июле страны ОПЕК+ приняли решение постепенно наращивать нефтедобычу - на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц, но каждый раз встречаться, чтобы корректировать договоренности в случае необходимости. Однако еще ни разу план не менялся, несмотря на настойчивые просьбы крупнейших потребителей - Китая, Индии и США (Штаты также являются крупнейшим производителем нефти) - увеличить добычу еще больше.

Россия и Саудовская Аравия на фоне роста цен не только на нефть, но и на газ, и на другие энергоресурсы, столкнулись со шквалом критики - на всех публичных площадках задавались вопросы, почему ОПЕК+ не увеличивает поставки нефти еще больше, а Россия - поставки газа. Одним из посылов, которые крупнейшие производители энергии в мире пытались донести - это то, что ввиду отсутствия инвестиций на фоне призывов к энергопереходу не все страны могут увеличить добычу нефти.

"Мы всегда были источником стабильности для нефтяного рынка, энергетической безопасности", - говорил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, отмечая, что участники ОПЕК+ сейчас спрашивают себя, "что может быть дополнительным вкладом, чтобы смягчить ситуацию".

"И, к сожалению, впервые мы видим нашу роль существенно ограниченной. Почему? Потому что вопрос не в доступности нефти. Даже если мы сделаем ее доступной - тонны и тонны (..), какие НПЗ ее переработают? Нужна ли вам нефть, или вам нужен, например, газ?" - задается вопросом министр.

ОПЕК+ наращивают добычу нефти с августа, однако в августе-октябре сделка ОПЕК+ перевыполнялась, что означало недопоставки на рынок 0,7-1 млн б/с.

При этом спрос на нефть во всем мире продолжает восстанавливаться, и цены с начала 2021 года выросли с $50 за баррель до свыше $80 за баррель.

Такая цена на нефть, с одной стороны, устраивает производителей нефти, с другой стороны, вызывает рост цен на топливо, ограничивая рост экономики. Кроме того, слишком высокая цена нефти сокращает потребление, и может вызвать рост добычи в странах, где себестоимость добычи нефти более высокая, чем в странах ОПЕК+, например, сланцевая добыча нефти в США.

В августе-сентябре США накрыли ураганы, что привело к резкому росту цен на топливо в стране, и президенту США Джо Байдену нужно было предпринимать меры на фоне промежуточных выборов в Конгресс. Администрация США публично призывала ОПЕК+ увеличить добычу и, отчаявшись, договорилась с Китаем, Индией, Японией и Великобританией высвободить часть стратегических запасов нефти (SPR) общим объемом 70 млн б/с, при этом 32 млн б/с должны быть возвращены в третьем квартале 2022 года.

Эксперты ОПЕК пришли к выводу, что эта мера будет иметь незначительное влияние на рынок, хотя некоторые внешние аналитики полагали, что ОПЕК+ может из-за этого рассмотреть приостановку добычи. Впрочем, общий консенсус сосредоточился на мнении, что в плане по высвобождению SPR "больше дыма, чем огня".

Другим фактором, который мог приостановить наращивание добычи ОПЕК+ - появление нового штамма вируса COVID-19.

Но поскольку степень его влияния еще неясна, эксперты ОПЕК+ также оставили его за скобками. Как утверждают источники "Интерфакса", первой сохранить решение о наращивании добычи в ходе заседания предложила Россия, а второй лидер сделки - Саудовская Аравия - поддержала это решение.

Однако все прогнозы, на которые ссылались представители ОПЕК+, что и было подтверждено отчетом ОПЕК, с которым ознакомился "Интерфакс", показывали, что с января начнется профицит на рынке и наращивание коммерческих запасов. Это могло бы удержать ОПЕК+ от наращивания, но, несмотря на это, ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу, что снизило цены на нефть на радость потребителей.

Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24", ОПЕК+ сохранил план по росту добычи ввиду восстановления рынка, и объективных показателей для пересмотра решений нет, но, если выяснится, что новый штамм окажет существенное влияние на рынок, министры могут вновь собраться для принятия необходимых решений.

"Договорились о том, что ранее принятые решения о постепенном увеличении добычи ежемесячно на 400 тыс. баррелей в сутки нефти не менять. Таким образом, на январь месяц мы подтвердили увеличение совместной добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Это вызвано, в первую очередь, тем, что мы видим, что рынок сбалансирован, восстанавливается постепенно спрос", - сказал он.

"Подтвердили в рамках обсуждения, что темпы роста экономики составят в этом году 5,6%, на следующий год прогнозируется рост мировой экономики в размере 4,2%. Мы видим, что запасы снизились до уровня меньше среднего пятилетнего значения на 174 млн баррелей. Поэтому в целом это подтверждает наши прогнозы. Однако в любом случае мы договорились, что встретимся через месяц, такая частота встреч позволяет нам оперативно мониторить ситуацию и принимать решения в случае необходимости", - добавил вице-премьер.

Новак отметил, что в ОПЕК+ видят, что рынок реагирует на появление нового штамма вируса, однако сохраняется много неопределенностей относительно его влияния на спрос.

"Много неопределенностей относительно его ("омикрона" - ИФ) влияния на спрос, потребление нефтепродуктов. Мы, например, наблюдаем, что в Европе несколько снизилась мобильная активность в результате принимаемых мер правительствами. Это же происходит и в Африке. В то же время в Америке, в Латинской Америке увеличение, в Азии - увеличение мобильной активности, поэтому надо наблюдать. Мы будем безусловно с другими странами мониторить ситуацию, как это будет влиять на мобильность населения", - подчеркнул он.

"В настоящее время у нас нет объективных показателей, чтобы менять ранее принятые решения. Время покажет", - резюмировал он.

Согласно пресс-релизу ОПЕК, нынешнее заседание "остается открытым" и "будет продолжено в ожидании дальнейшего развития пандемии", министры "продолжат внимательно следить за рынком и при необходимости вносить немедленные корректировки".

Как поясняют источники "Интерфакса", министры могут собраться даже в декабре. Так, согласно отчету ОПЕК+, Всемирная организация здравоохранения еще не дала ясности относительно степени заразности нового штамма COVID-19 и серьезности, а производителю вакцин Рfizer&BioNTech нужно две недели, чтобы оценить эффективность вакцины против "омикрона".

Пока же новая ежемесячная встреча министров ОПЕК+ назначена на 4 января 2022 года.

Срок компенсации ранее недосокращенных объемов неуспевающими странами продлен до конца июня 2022 года, а план по компенсациям они должны представить до 17 декабря.

Цены на нефть, упавшие на решении ОПЕК+ до $66 за баррель, уже снова вернулись к уровню $70 за баррель.