"АвтоВАЗ" надеется на небольшой рост продаж в годовом выражении в 2021 г.

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" надеется на небольшой рост продаж автомобилей Lada в этом году в сравнении с результатами прошлого года, ожидая сохранения сложностей с поставками компонентов в первом полугодии 2022 года, сообщил журналистам президент компании Николя Мор.

Как сообщалось, за 11 месяцев 2021 г. продажи "АвтоВАЗа" составили 320 795 машин (+6% к 2020 г. и -1,8% к 2019 г.), доля рынка бренда Lada - 22,3% (-0,2 п.п.) При этом по итогам 2020 г. "АвтоВАЗ" реализовал в РФ 343,5 тыс. машин (доля рынка за тот год - 21,5%), в докризисном 2019 г. - 362,4 тыс. шт. (доля - 20,6%).

"Мы ожидаем рыночную долю в 20-21% по итогам 2021 года, но год еще не кончился. В ближайшие две недели будет принято много дополнительных решений. Рассчитываем сохранить небольшой плюс в сравнении с прошлым годом, но это очень нелегко. Актуален вопрос поставок компонентов, недостаточно транспорта для перевозки. Мы также зависим от ситуации на складах и всего остального", - сказал Мор журналистам.

По его прогнозу, рынок легковых автомобилей и LCV в 2021 г. может показать 5%-ный рост, что соответствует уровню продаж примерно в 1,68 млн автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 11 месяцев текущего года в РФ продано 1,439 млн автомобилей (не включая поквартально отчитывающихся BMW и Mercedes-benz), что выше показателя за тот же период 2020 года на 6,9%, однако ниже доковидного уровня на 8,9%.

"Этот год был очень хорошим по результатам в первом полугодии, но второе полугодие было слабым. В следующем году мы ждем противоположной картины - в первой половине в плане продаж ожидаются достаточно низкие результаты, второе полугодие будет лучше", - сказал глава "АвтоВАЗа".

Мор добавил, что ситуация на авторынке по-прежнему больше определяется поставками компонентов, чем спросом. "Ситуация постоянно меняется, ее сложно прогнозировать. Когда все завязано на спрос, можно построить экономические модели и так далее. А когда на поставки, на нехватку компонентов из Малайзии, Сингапура, Китая и так далее - это делать гораздо сложнее", - сказал он.

По его словам, дефицит магния в автопроме, о котором в последнее время активно говорят некоторые эксперты, "АвтоВАЗу" не грозит. "В данный момент мы не видим такой проблемы. Доля магния в моделях Lada незначительна", - сказал Мор.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).