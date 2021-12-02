"АвтоВАЗ" в ноябре снизил продажи в РФ на 30,7% год к году

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" снизило продажи автомобилей Lada в РФ в ноябре год к году на "высокой базе" на 30,7%, увеличив их в сравнении с октябрем текущего года на 3,1%, сообщила компания.

За ноябрь в РФ было продано 26 373 автомобиля Lada. Их продажи в РФ падают в годовом выражении четвертый месяц подряд. "АвтоВАЗ" в своем пресс-релизе отмечает, что это происходит "в связи с продолжающимся мировым кризисом поставок электронных компонентов и недостатком автомобилей в дилерской сети".

"Ситуация с поставками электронных компонентов постепенно улучшается, однако пока что рано прогнозировать точные сроки окончания этого кризиса. Мы предпринимаем все возможные действия, чтобы минимизировать его влияние на объемы производства и прогнозируем позитивную динамику продаж по итогам всего 2021 года", - цитирует пресс-служба "АвтоВАЗа" президента компании Николя Мора.

По итогам 11 месяцев 2021 г. компания реализовала на внутреннем рынке 320 795 машин (+6% к 2020 г. и -1,8% к 2019 г.) По оценке "АвтоВАЗа", в ноябре и по результатам 11 месяцев Lada сохраняет лидирующую долю рынка в РФ.

Бестселлером модельного ряда Lada в ноябре снова стало семейство Vesta c результатом в 9 035 проданных автомобилей. На втором месте - семейство Lada Granta с 7 231 проданным автомобилем. Третье место сохранили автомобили семейства Largus - совокупные продажи пассажирских версий и легких коммерческих автомобилей составили 5 037 автомобилей.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).