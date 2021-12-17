Активнее всего рассказывали про ESG-повестку в 2021 году Сбер, ВТБ и "Роснефть"

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Сбер, ВТБ и "Роснефть" возглавили рейтинг упоминаний в контексте ESG-повестки (экология, социальная политика и корпоративное управление) в российских медиа в 2021 году, посчитали аналитики системы управления репутацией "СКАН-Интерфакс".

Более 10 тысяч сообщений вышло с упоминанием Сбера и ESG в этом году, 17% из них содержали цитаты руководства: Германа Грефа и его заместителя Александра Ведяхина. Так, Греф заявлял о том, что реализация стратегии ESG-трансформации обеспечит долгосрочный экономический рост и предостерегал, что доходы населения могут сократиться на 14% к 2035 году, если не произойдет эта самая трансформация. Кроме того, Сбер первый на рынке представил конкретный подход из семи шагов по достижению климатической нейтральности, решил "обнулить" углеродный след своих отделений к 2030 году и провел ряд отраслевых саммитов.

На второй позиции в рейтинге группа ВТБ, про которую в 2021 году вышло почти 4,5 тысячи материалов с упоминанием ESG-повестки. Новости были посвящены разработанной стратегии на 2022-2025 года, запуску открытой для партнеров и клиентов ESG-платформы. Отдельное место занимают упоминания аналитиков "ВТБ Капитала", которые подсчитали, во сколько России обойдется декарбонизация. Доля упоминаний руководства группы в этих новостях составила 16%. Кроме председателя правления Андрея Костина СМИ часто упоминали его заместителя Анатолия Печатникова.

На третьем месте оказалась "Роснефть" с чуть более чем двумя тысячами упоминаний. В этом году Bloomberg отдал компании лидерство в ESG рейтинге среди нефтегазовых компаний. Сама "Роснефть" заявляла, что к 2035 году значительно сократит свой углеродный след.

На четвертой позиции расположился "Норникель" (1,7 тысяч новостей), который в этом году принял семь новых политик в области устойчивого развития. За ним следует "Металлоинвест" (1,4 тысячи упоминаний), "Русал" (1,3 тысячи упоминаний), который намерен выделить активы с высоким углеродным следом и сменить название.

Десятку лидеров замыкают "Газпром", РЖД, ММК и "Газпром нефть".

Распределение новостей об ESG неравномерно: так, в текущем году доля десяти наиболее упоминаемых в теме ESG компаний составила 30% от всего объема публикаций данной тематики. Причем около 20% было обеспечено крупнейшими российскими банками - Сбером и ВТБ. Именно Сбер и его руководитель Герман Греф стали главными хедлайнерами продвижения стандартов ESG.

В целом, упоминания темы ESG в российских медиа выросли за последние два года в 4,5 раза. Если в 2017 г. помимо президента и правительства РФ в тематике ESG превалировали упоминания надзорных и правоохранительных органов, а также организаций экологической направленности, то к 2021 г. эта картина кардинально изменилась. В этом году роль президента продолжала возрастать, а государственных исполнительных, законодательных и надзорных органов – снижалась. К 2021 г. на передний план информационной повестки ESG вышли компании и крупнейшие международные организации (ООН и Евросоюз).

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