Объем размещенных в мире ESG-бондов впервые превысил $1 трлн в 2021 г.

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Объем глобального размещения социально ориентированных ESG-облигаций в прошлом году вырос на 77% и составил $1,036 трлн, впервые в истории превысив отметку в $1 трлн. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на пока не опубликованный отчет биржевого оператора Intercontinental Exchange.

Число размещений таких бондов увеличилось почти вдвое до 3,020 тыс., говорится в отчете. При этом в анализ не включались государственные облигации.

Активнее других ESG-бонды размещали компании из Франции, Китая и Германии.