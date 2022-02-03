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Объем размещенных в мире ESG-бондов впервые превысил $1 трлн в 2021 г.

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Объем глобального размещения социально ориентированных ESG-облигаций в прошлом году вырос на 77% и составил $1,036 трлн, впервые в истории превысив отметку в $1 трлн. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на пока не опубликованный отчет биржевого оператора Intercontinental Exchange.

Число размещений таких бондов увеличилось почти вдвое до 3,020 тыс., говорится в отчете. При этом в анализ не включались государственные облигации.

Активнее других ESG-бонды размещали компании из Франции, Китая и Германии.

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