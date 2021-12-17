Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Нефть подешевела почти на 2%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов в пятницу, теряя около 2%.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03 составляет $73,69 за баррель, что на $1,33 (1,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,01 за баррель, что на $1,37 (1,89%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

нефть

Новости

Началось заполнение газом второй нитки "Северного потока 2"

Началось заполнение газом второй нитки "Северного потока 2"

Активнее всего рассказывали про ESG-повестку в 2021 году Сбер, ВТБ и "Роснефть"

Активнее всего рассказывали про ESG-повестку в 2021 году Сбер, ВТБ и "Роснефть"

Банк России ждет возвращения инфляции к 4-4,5% в конце 2022 года

Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5%

Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5%

Глава Минэкономразвития повысил прогноз роста ВВП РФ до 4,3%

Глава Минэкономразвития повысил прогноз роста ВВП РФ до 4,3%

"ЛУКОЙЛ" ждет резкого снижения потребления нефти в Европе и США после 2030 г.

"ЛУКОЙЛ" ждет резкого снижения потребления нефти в Европе и США после 2030 г.

"Русал" запустил Тайшетский алюминиевый завод

"Русал" запустил Тайшетский алюминиевый завод

Нефть Brent подешевела до $74,3 за баррель после роста цен накануне

"Газпром" со второй попытки заказал прокачку по "Ямалу-Европе" на пятницу

"Газпром" со второй попытки заказал прокачку по "Ямалу-Европе" на пятницу

"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на пятницу

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });