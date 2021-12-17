Нефть подешевела почти на 2%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов в пятницу, теряя около 2%.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03 составляет $73,69 за баррель, что на $1,33 (1,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,01 за баррель, что на $1,37 (1,89%) ниже итогового значения предыдущей сессии.