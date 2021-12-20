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Brent подешевела до $71,24 за баррель

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться на опасениях о том, что распространение штамма коронавируса "омикрон" ослабит экономический рост в мире и приведет к снижению спроса на энергоносители.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет во многих регионах, включая США и европейские страны, что приводит к введению очередных ограничительных мер. Эксперты опасаются, что это сократит мобильность людей и, соответственно, спрос на авиационное и автомобильное топливо.

К 14:25 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,28 (3,1%) к уровню закрытия торгов пятницу и торговались у $71,24 за баррель. Утром по Москве они торговались у $71,40 за баррель.

Январские фьючерсы на на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,33 (3,29%), до $68,53 за баррель. Утром они торговались у $68,51 за баррель. Срок действия январских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник. Февральские фьючерсы на WTI торгуются на уровне $68,29 за баррель - на $2,43 (3,44%) ниже уровней конца сессии пятницы.

За минувшую неделю Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 1,1%.

"Нефть снизилась в пятницу и продемонстрировала отрицательную динамику по итогам всей прошлой недели, поскольку события, связанные с распространением штамма "омикрон", продолжают влиять на краткосрочные перспективы спроса... В то время как Европа борется с усугубляющимся энергетическим кризисом, более мягкая, чем обычно, погода в Азии привела к снижению спроса на топливные продукты, используемые для производства электроэнергии и отопления", - написал глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке SaxoBank Оле Хансен.

"В связи с туманными перспективами мы ожидаем, что в преддверии Нового года большая часть торгов будет определяться краткосрочными стратегиями", - добавил Хансен. Однако, по его словам, SaxoBank по-прежнему придерживается "бычьего" прогноза для рынка нефти в долгосрочной перспективе, что связано с тем, что отрасли "предстоят годы недоинвестирования, когда нефтяные компании потеряют аппетит к крупным проектам, отчасти из-за неопределенного долгосрочного прогноза спроса на нефть, но также все больше из-за ограничений на кредитование, накладываемых на банки и инвесторов в связи с акцентом на ESG и "зеленые" преобразования".

Brent WTI коронавирус SaxoBank

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