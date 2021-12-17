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ЦБ будет зеркалировать операции в рамках бюджетного правила и инвестиции ФНБ

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Банк России с началом инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет зеркалировать эти операции и операции в рамках бюджетного правила, может действовать по аналогии с четвертым кварталом 2020 года, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы будем зеркалировать и будем растягивать во времени. Разъясним, как это будет происходить, когда эти операции начнутся. В качестве примера можно ориентироваться на то, как осуществлялись такие операции в четвертом квартале 2020 года", - сказала она.

Банк России с 1 октября по 30 декабря 2020 года в дополнение к своим регулярным операциям осуществлял дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся в результате взаимозачета объема ее продаж в рамках сделки по Сбербанку с объемами покупок в рамках бюджетного правила, отложенных в 2018 году и в марте-апреле 2020 года, а также с объемом осуществленных в марте-апреле 2020 года упреждающих продаж валюты. Кроме того, с 26 октября регулятор продавал валюту в рамках конвертации средств ФНБ для покупки акций "Аэрофлота". Объем дополнительных продаж валюты (с учетом сделок по Сбербанку и "Аэрофлоту") в день не должен был превышать 4 млрд рублей.

В октябре 2020 года объем продаж составил 126,9 млрд рублей (5,8 млрд рублей), с 9 ноября упал в 2 раза - до 50,1 млрд рублей (2,5 млрд рублей), с 7 декабря остался на прежнем уровне - 50,8 млрд рублей (2,2 млрд рублей).

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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