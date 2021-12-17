ЦБ отметил ускорение роста экономической активности в России в IV квартале

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Темпы роста экономической активности в России в IV квартале 2021 года ускорились по сравнению с III кварталом, но ожидаемо уступают динамике II квартала, когда шло активное восстановление, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По итогам 2021 года, по ее словам, регулятор ожидает рост ВВП на уровне около 4,5%.

"Выпуск растет по широкому кругу отраслей. И если на момент октябрьского заседания выпуск в секторе услуг еще был ниже докризисного уровня, то сейчас, несмотря на непростую эпидемическую обстановку, он к нему приблизился. Пока не полностью восстановились добыча нефти из-за действия ограничений ОПЕК+, а также пассажирский перевозки", - отметила глава ЦБ.

"По оперативным индикаторам мы видим, что потребительский, инвестиционный спрос продолжают уверенно расти. Рост капиталовложений поддерживается значительным повышением прибыльности компаний во многих секторах и ожиданиями дальнейшего расширения спроса", - сказала Набиуллина.

В заявлении ЦБ, опубликованном ранее в пятницу, содержится прогноз о росте ВВП в 2021 году на уровне около 4,5%. Регулятор при этом допустил, что может увеличиться сдерживающее влияние на экономическую активность ограничений со стороны предложения в ряде секторов на фоне нового штамма коронавируса "омикрон".