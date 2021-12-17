Индексы РТС и Мосбиржи в пятницу снизились в пределах 1,4%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций завершили неделю снижением вслед за мировыми фондовыми площадками и котировками нефти (цена Brent просела ниже $74 за баррель). Откат индексов на решении Банка России повысить ключевую ставку сразу на 1 п.п. сдерживался подорожанием бумаг металлургов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,7%, до 3723,27 пункта, хотя в течение сессии опускался ниже 3700 пунктов. Индекс РТС упал на 1,4%, до 1583,05 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,5%.

Доллар подорожал на 36 копеек, до 74,11 рубля.

За неделю индексы МосБиржи и РТС просели на 1-1,8%, доллар подорожал на 0,74 рубля.

Банк России 17 декабря ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5% годовых, дав рынку сигнал о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. ЦБ сообщил, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза регулятора, но в 2022 году ЦБ по-прежнему ждет снижения инфляции до 4-4,5%. Банк России также уточнил прогноз по росту ВВП на 2021 года до "около 4,5%" с 4-4,5%.

ЦБ пока не добрал жесткости денежно-кредитных условий для снижения инфляции, допускает дополнительное повышение ставки на ближайших заседаниях, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. По ее словам, инфляция в России по итогам 2021 года может уложиться в верхнюю границу октябрьского прогноза ЦБ - 7,9%.

Подешевели расписки OZON (-4,5%), акции АФК "Система" (-3,6%), "АЛРОСА" (-3,3%), "Магнита" (-2,6%), "ЛУКОЙЛа" (-2,2%), расписки TCS Group (-2,2%), бумаги "Интер РАО" (-2%), "Сургутнефтегаза" (-1,9%), "Яндекса" (-1,5%), "РусГидро" (-1,3%), "Роснефти" (-1,1%), UC Rusal (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), Сбербанка (-1% и -1,5% "префы"), "Газпрома" (-0,9%), "Московской Биржи" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "НЛМК" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+6,5%), Petropavlovsk (+3,6%), Polymetal (+3,5%), "Норникеля" (+2,3%), "ММК" (+1,9%), "МТС" (+0,9%), ВТБ (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Котировкии "НОВАТЭКа" подогрели новости о решении совета директоров о запуске новой программы обратного выкупа акций (buyback) сроком на 5 лет и объемом до $1 млрд.

Как отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич, на российские акции в конце недели оказала давление динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent опускался ниже отметки $73 за баррель. Также негативным фактором выступала ситуация на западных площадках.

Восстановление индекса МосБиржи в четверг и его снижение в пятницу сформировали тестирование снизу долгосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года и пробитого в понедельник. Такое движение может подтверждать истинность пробоя тренда. Дополнительным подтверждением, будет закрепление индекса МосБиржи ниже поддержки на уровне 3690 пунктов. Подобное развитие сценария будет сигнализировать о росте вероятности дальнейшего снижения российского рынка акций в среднесрочной перспективе.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40 снизились на 0,8-1,2%, FTSE подрос на 0,1%) и США (индексы S&P 500 и Dow просели на 0,6-1%, Nasdaq подрос на 0,02%).

На нефтяном рынке цены в пятницу также корректируются вниз после роста накануне на данных о снижении запасов в США и решениях ФРС.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $73,47 за баррель (-2,1% и +1,5% в четверг), январская цена WTI - $70,79 за баррель (-2,2% и +2,1% накануне).

В пятницу трейдеры начали переоценивать прогноз спроса на фоне роста количества заражений коронавирусом в мире, пишет Trading Economics.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее предупредило, что рост числа заражений коронавирусом ударит по мировому спросу на нефть в период ожидаемого роста запасов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" среди лидеров отката выступили после отсечки дивидендов акции "ФосАгро" (-4,7%, до 5627 рублей; дивиденды за III квартал - 234 рубля на бумагу), также просели акции "Нижнекамскнефтехима" (-7,5%), ГДР Ros Agro (-3,8%), акции "Мечела" (-3,7%), ПАО "Южуралникель" (-3,6%), ПАО "Русолово" (-3,4%), "Мосэнерго" (-3,3%), VK (ранее Mail.ru) (-3,1%).

Подорожали акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4,6%), ПАО "Куйбышевазот" (+3,9% и +3,7% "префы"), "Акрона" (+3,4%), "ВСМПО-Ависма" (+2,9%), "префы" "Транснефти" (+2,8%), расписки Cian (+2,7%), бумаги ПАО "РКК "Энергия" (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 133,05 млрд рублей (из них 30,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 21,72 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 12,26 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").