Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Индексы РТС и Мосбиржи в пятницу снизились в пределах 1,4%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций завершили неделю снижением вслед за мировыми фондовыми площадками и котировками нефти (цена Brent просела ниже $74 за баррель). Откат индексов на решении Банка России повысить ключевую ставку сразу на 1 п.п. сдерживался подорожанием бумаг металлургов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,7%, до 3723,27 пункта, хотя в течение сессии опускался ниже 3700 пунктов. Индекс РТС упал на 1,4%, до 1583,05 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,5%.

Доллар подорожал на 36 копеек, до 74,11 рубля.

За неделю индексы МосБиржи и РТС просели на 1-1,8%, доллар подорожал на 0,74 рубля.

Банк России 17 декабря ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5% годовых, дав рынку сигнал о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. ЦБ сообщил, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза регулятора, но в 2022 году ЦБ по-прежнему ждет снижения инфляции до 4-4,5%. Банк России также уточнил прогноз по росту ВВП на 2021 года до "около 4,5%" с 4-4,5%.

ЦБ пока не добрал жесткости денежно-кредитных условий для снижения инфляции, допускает дополнительное повышение ставки на ближайших заседаниях, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. По ее словам, инфляция в России по итогам 2021 года может уложиться в верхнюю границу октябрьского прогноза ЦБ - 7,9%.

Подешевели расписки OZON (-4,5%), акции АФК "Система" (-3,6%), "АЛРОСА" (-3,3%), "Магнита" (-2,6%), "ЛУКОЙЛа" (-2,2%), расписки TCS Group (-2,2%), бумаги "Интер РАО" (-2%), "Сургутнефтегаза" (-1,9%), "Яндекса" (-1,5%), "РусГидро" (-1,3%), "Роснефти" (-1,1%), UC Rusal (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), Сбербанка (-1% и -1,5% "префы"), "Газпрома" (-0,9%), "Московской Биржи" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "НЛМК" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+6,5%), Petropavlovsk (+3,6%), Polymetal (+3,5%), "Норникеля" (+2,3%), "ММК" (+1,9%), "МТС" (+0,9%), ВТБ (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Котировкии "НОВАТЭКа" подогрели новости о решении совета директоров о запуске новой программы обратного выкупа акций (buyback) сроком на 5 лет и объемом до $1 млрд.

Как отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич, на российские акции в конце недели оказала давление динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent опускался ниже отметки $73 за баррель. Также негативным фактором выступала ситуация на западных площадках.

Восстановление индекса МосБиржи в четверг и его снижение в пятницу сформировали тестирование снизу долгосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года и пробитого в понедельник. Такое движение может подтверждать истинность пробоя тренда. Дополнительным подтверждением, будет закрепление индекса МосБиржи ниже поддержки на уровне 3690 пунктов. Подобное развитие сценария будет сигнализировать о росте вероятности дальнейшего снижения российского рынка акций в среднесрочной перспективе.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40 снизились на 0,8-1,2%, FTSE подрос на 0,1%) и США (индексы S&P 500 и Dow просели на 0,6-1%, Nasdaq подрос на 0,02%).

На нефтяном рынке цены в пятницу также корректируются вниз после роста накануне на данных о снижении запасов в США и решениях ФРС.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $73,47 за баррель (-2,1% и +1,5% в четверг), январская цена WTI - $70,79 за баррель (-2,2% и +2,1% накануне).

В пятницу трейдеры начали переоценивать прогноз спроса на фоне роста количества заражений коронавирусом в мире, пишет Trading Economics.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее предупредило, что рост числа заражений коронавирусом ударит по мировому спросу на нефть в период ожидаемого роста запасов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" среди лидеров отката выступили после отсечки дивидендов акции "ФосАгро" (-4,7%, до 5627 рублей; дивиденды за III квартал - 234 рубля на бумагу), также просели акции "Нижнекамскнефтехима" (-7,5%), ГДР Ros Agro (-3,8%), акции "Мечела" (-3,7%), ПАО "Южуралникель" (-3,6%), ПАО "Русолово" (-3,4%), "Мосэнерго" (-3,3%), VK (ранее Mail.ru) (-3,1%).

Подорожали акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4,6%), ПАО "Куйбышевазот" (+3,9% и +3,7% "префы"), "Акрона" (+3,4%), "ВСМПО-Ависма" (+2,9%), "префы" "Транснефти" (+2,8%), расписки Cian (+2,7%), бумаги ПАО "РКК "Энергия" (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 133,05 млрд рублей (из них 30,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 21,72 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 12,26 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

РТС Мосбиржа США Brent WTI ФРС Банк России Эльвира Набиуллина НОВАТЭК

Новости

Глава банка БКФ Миримская арестована за взятку следователю

"ЛУКОЙЛ" ждет роста спроса на нефть до 2030 года; водород - многообещающе, но сложно и дорого. Обзор

"ЛУКОЙЛ" ждет роста спроса на нефть до 2030 года; водород - многообещающе, но сложно и дорого. Обзор
Дело Михаила Абызова

Мосгорсуд признал законным взыскание с Абызова $22 млн

ЦБ выступил против биржевых торгов российскими акциями за валюту

ЦБ предложил отменить комиссии за переводы граждан между счетами в пределах 1,4 млн рублей

ЦБ предложил отменить комиссии за переводы граждан между счетами в пределах 1,4 млн рублей

Президент призвал бизнес не "проедать" деньги, а вкладывать в экономику

Началось заполнение газом второй нитки "Северного потока 2"

Началось заполнение газом второй нитки "Северного потока 2"

Активнее всего рассказывали про ESG-повестку в 2021 году Сбер, ВТБ и "Роснефть"

Активнее всего рассказывали про ESG-повестку в 2021 году Сбер, ВТБ и "Роснефть"

Банк России ждет возвращения инфляции к 4-4,5% в конце 2022 года

Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5%

Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });