ЦБ РФ допустил дополнительное повышение ставки на ближайших заседаниях

Регулятор пока не добрал жесткости денежно-кредитных условий для снижения инфляции, заявила Набиуллина

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ пока не добрал жесткости денежно-кредитных условий для снижения инфляции, допускает дополнительное повышение ставки на ближайших заседаниях, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

При этом Набиуллина отметила, что ЦБ допускает еще не одно повышение ставки, несмотря на упоминание этой возможности в сигнале в единственном числе.

"Совет директоров склонен считать, что, скорее всего, мы пока еще не добрали той жесткости денежно-кредитных условий, которая нужна для возвращения инфляции к цели в следующем году. Поэтому мы допускаем возможность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях. Но ситуация может меняться, на следующем заседании мы будем смотреть в том числе на то, как на изменение денежных условий повлияют наше сегодняшнее и предыдущее решения с учетом временных лагов. Мы будем учитывать, что даже при неизменной ставке степень жесткости условий может возрасти, если инфляция и инфляционные ожидания снизятся", - заявила она.

Комментируя вопрос, почему в сигнале ЦБ из множественного числа упоминание о возможном дальнейшем повышении ставки вернулось в единственное и не означает ли это окончание цикла ужесточения политики в декабре, Набиуллина заявила, что "говорить об окончании цикла ужесточения политики в декабре уж точно рано".

"Мы, как я уже сказала, допускаем возможность повышения ключевой ставки, может быть не одного", - отметила она.

"Мы, действительно, в пресс-релизе написали повышение ключевой ставки в единственном числе просто имея в виду, что вероятность нескольких повышений снизилась по сравнению с тем, как мы это видели в октябре", - пояснила глава ЦБ.

"В любом случае мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация - какая будет инфляция, устойчивые факторы инфляции, инфляционные ожидания - и в зависимости от этого принимать необходимые решения", - добавила она.