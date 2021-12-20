Китайский застройщик Kaisa начал переговоры с кредиторами о реструктуризации долга

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Китайский застройщик Kaisa Group Holdings Ltd. начал переговоры о реструктуризации долга с кредиторами, не сумев произвести выплаты по нескольким выпускам еврооблигаций.

Kaisa имеет один из крупнейших долларовых долгов среди китайских застройщиков – порядка $11,6 млрд.

В понедельник компания сообщила, что не сумела погасить в срок (7 декабря) выпуск евробондов объемом $400 млн и выплатить проценты по ним, а также просрочила процентные выплаты на общую сумму более $105 млн еще по трем выпускам еврооблигаций.

Kaisa заявила, что ведет переговоры с представителями держателей ее евробондов относительно "комплексного плана реструктуризации долга". Компания привлекла в качестве финансового советника Houlihan Lokey Inc., специализирующуюся на реструктуризации корпоративных долгов, а также юридическую фирму Sidley Austin.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, Kaisa ведет переговоры с инвесторами, владеющими крупной долей находящихся в обращении евробондов компании. Владельцы еврооблигаций, консультантом которых выступает Lazard Ltd., предложили Kaisa схему финансирования на общую сумму порядка $2 млрд.

Kaisa и Lazard, по данным источника, заключили соглашение, которое позволит инвестбанку изучить ситуацию с ликвидностью в компании.

Торги акциями Kaisa были приостановлены 8 декабря и возобновились в понедельник. Стоимость бумаг рухнула на 13% по итогам торгов.