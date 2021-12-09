WSJ сообщила об ужесточении контроля властей КНР над Центробанком

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Власти Китая ужесточают контроль над Народным банком КНР (НБК, центробанк страны), который хотя никогда и не был политически независимым, но имел особый статус, пишет The Wall Street Journal.

Ранее на этой неделе НБК под давлением правительства пошел на снижение нормы обязательного резервирования для банков, хотя незадолго до этого неоднократно давал понять, что не планирует смягчать политику.

НБК входит в число 25 государственных финансовых институтов, проверку которых власти Китая инициировали осенью этого года.

В последние несколько недель инспектора Компартии Китая (КПК) приходили в центральный офис НБК в Пекине, задавая вопросы служащим и проверяя документы. По данным источников WSJ, основной посыл инспекторов заключался в том, что Пекин не допускает никаких разговоров о независимости НБК и центробанк, как и другие ведомства, подчиняется партии.

Китайский ЦБ управляет крупнейшей в мире финансовой системой, и хотя ему требовалось одобрение властей для принятия крупных решений, например, об уровне базовой процентной ставки, НБК многие годы работал над тем, чтобы завоевать доверие инвесторов как внутри страны, так и за ее пределами, учитывая, что китайские финансовые рынки становятся более зрелыми, и их влияние в мире увеличивается.

Проверки финансовых ведомств и регуляторов, инициированные КПК, предназначались для оценки того, не стали ли они слишком "дружны" с частными компаниями. В случае НБК речь шла об оценке того, не игнорировались ли регулятором риски, которые представляют собой крупные частные компании, включая Ant Group и China Evergrande.

НБК лишь приветствовал ужесточение контроля за компаниями сферы недвижимости, поскольку сам долгие годы заявлял о необходимости соблюдения финансовой дисциплины, считая, что смягчение кредитной политики усиливает спекулятивные "пузыри".

В октябре, несмотря на угрозу дефолта Evergrande и других китайских застройщиков, глава департамента денежно-кредитной политики НБК Сунь Гофэн заявлял, что считает спрос и предложение ликвидности в финансовой системе КНР сбалансированным. Его слова были восприняты инвесторами как сигнал о том, что ЦБ не намерен снижать норму резервирования для банков.

Однако спустя несколько недель правительство КНР пришло к выводу о необходимости принятия мер для ослабления кризиса в сфере недвижимости, который уже начал отрицательно сказываться на активности как в сфере услуг, так и в промышленном секторе.

В минувшую пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян фактически опроверг мнение НБК, пообещав снижение нормы резервирования для банков в ходе видеоконференции с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. На кадрах, показанных китайским телевидением о встрече Ли Кэцяна с Георгиевой, был виден глава НБК И Ган, делавший какие-то записи.

Спустя три дня после этого НБК объявил о снижении нормы резервирования. Несмотря на мнение о необходимости соблюдения дисциплины, центробанку, вероятно, придется и дальше смягчать политику, и некоторые эксперты полагают, что он может снизить базовую ставку в следующем году.

"НБК отвоевал себе небольшую операционную автономию, чтобы продвигать финансовую либерализацию и монетарную политику, больше ориентированную на рынки, - отмечает Эсвар Прасад, профессор Корнелльского университета, ранее отвечавший за Китай в МВФ. - Эта автономия теперь идет вразрез с более навязчивым вмешательством государства в экономику. НБК проигрывает".