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Минэкономразвития предложило три этапа расчета экспортной пошлины на зерно

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ, заявившее на прошлой неделе о возможности точечной корректировки механизма расчета экспортных пошлин на зерно в случае резкого повышения мировых цен, предложило три "планки" для ее расчета, следует из проекта постановления правительства и приложений к нему, размещенных на сайте информации о подготовке нормативных правовых актов.

Первый этап предусматривает ныне действующую формулу, при которой пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой для пшеницы $200 за тонну, для кукурузы и ячменя - $185.

Второй этап формулы предусматривает базовую цену, которая больше или равна $375. При этом формула предусматривает, что пошлина будет составлять 80% разницы между индикативной и базовой ценой. В данном случае ее размер будет состоять из двух частей: из ставки пошлины, рассчитанной при цене до $375 за тонну, и выше этого показателя.

При повышении цены до $400 и выше, пошлина составит 90% разницы между базовой и индикативной ценой. В данном случае ее размер сформируется из трех составляющих: к показателям, основанным на базовых ценах в $200 и $375 и выше за тонну, прибавится показатель, рассчитанный из $400 за тонну.

Для ячменя и кукурузы базовые цены определены в $350 и $375 за тонну соответственно.

"Плавающая" пошлина на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя (так называемый зерновой демпфер) действует в РФ со 2 июня. Она рассчитывается на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - в $185 за тонну. Ее размер составляет 70% от превышения этого показателя. Средства, полученные от этого, будут направляться на субсидирование сельхозпроизводителей.

Минэкономразвития

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