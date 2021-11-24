У аграриев появился шанс получить оставшиеся средства от "зернового демпфера"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ведомства РФ прорабатывают вопрос о доведении до аграриев средств от "зернового демпфера", оставшихся после того, как часть из них уже была направлена в отрасль.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с подготовкой документов, к настоящему времени от "плавающих пошлин" на зерно (пшеница, ячмень, кукуруза) получено более 56 млрд рублей, из которых 10,5 млрд рублей уже выделены аграриям.

"В настоящее время Минфином и Минсельхозом прорабатывается вопрос о дальнейшем доведении оставшихся средств, поступивших от "демпфера", на поддержку АПК", - сказал он. Поддержка, в частности, будет направлена на компенсацию затрат по обеспечению сельхозживотных кормами, на возмещение части прямых понесенных инвестиционных затрат, на субсидирование процентных ставок по льготным кредитам как компенсация в связи с повышением ключевой ставки и т.д.

РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю – $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

За период действия размер пошлины на пшеницу вырос с $28,1 до $78,3 за тонну, на ячмень – с $39,6 до $65,3, на кукурузу – с $52,2 до $53,2 за тонну.

По оценке Минсельхоза, экспорт зерна в минувшем сельхозгоду (закончился 30 июня) составил 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы. Прогноз на наступивший сельхозгод – 45-48 млн тонн.