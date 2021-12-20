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"Человек-паук" по сборам за уикенд в Северной Америке показал третий результат в истории

Картина собрала $253 млн

"Человек-паук" по сборам за уикенд в Северной Америке показал третий результат в истории
Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Фото: Sony Pictures Entertainment

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В первые выходные после премьеры кассовые сборы фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в Северной Америке составили $253 млн, это третий результат в истории североамериканского проката, по оценкам киностудии Sony. Это вдвое больше прогнозов.

Новый "Человек-паук" по этому показателю уступает только двум другим картинам, снятым о вселенной Marvel: "Мстители: Финал" и "Мстители: Война бесконечности".

В других странах картина собрала еще $334,2 млн, таким образом, общие мировые сборы нового "Человека-паука" составили $587,2 млн при бюджете в $200 млн. Лента еще не вышла в прокат в Японии и Таиланде и пока даже не имеет даты премьеры в Китае, крупнейшем кинорынке мира по итогам 2020 года.

В России премьера нового "Человека-паука" состоялась 15 декабря.

Премьера картины Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров" в прокате США провалилась, собрав всего $3 млн за минувшие выходные, несмотря на участие в картине таких звезд, как Кейт Бланшетт, Брэдли Купер, Уиллем Дефо и Руни Мара.

Северная Америка Китай Marvel Человек-паук Гильермо дель Торо

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