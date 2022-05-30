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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

"Топ Ган: Мэверик" стал самым успешным дебютом в прокате США для Тома Круза

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Боевик "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick, сиквел картины 1986 года "Лучший стрелок") Джозефа Косински собрал в минувший уикенд и пятницу в США и Канаде $124 млн и возглавил по сборам североамериканский прокат, сообщает CNBC, ссылаясь на данные компании Paramount.

Для Тома Круза, который сыграл в фильме главную роль и стал его продюсером, это самый успешный дебют в прокате США.

В международном прокате картина заработала также $124 млн, таким образом совокупные сборы за минувшие выходные составили $248 млн. По данным Paramount, 55% зрителей были люди старше 35 лет. Прокатчики ожидают, что за понедельник 30 мая, который в США также выходной, касса ленты в Штатах вырастет еще на $27 млн, и рассчитывают на сохранение высоких показателей в ближайшие две недели за счет низкой конкуренции.

Круз снимается в кино с 1981 года, фильмы с его участием собрали за это время более $4,2 млрд, однако до сих пор его картинам в США ни разу не удавалось собрать в дебютный уикенд больше $65 млн.

США Том Круз Канада Paramount Джозеф Косински
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