Из-за высокого спроса заказчикам Airbus придется ждать несколько лет

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпаниям, заказывающим популярные узкофюзеляжные самолеты Airbus, придется ждать поставок порядка двух лет, поскольку мощности для производства этих самолетов ограничены.

Спрос на самолеты семейства A320, использующиеся на среднемагистральных маршрутах, является настолько высоким, что крупные заказы на эти лайнеры теперь принимаются на 2024-2025 гг., сказал главный коммерческий директор Airbus Кристиан Шерер газете Financial Times.

"Я хотел бы, чтобы у нас было больше самолетов для продажи. Сейчас предложение тех самолетов, спрос на которые является самым высоким, ограничено. Это касается лайнеров A320 и A321, а теперь еще и A220", - отметил он.

По словам Шерера, спрос на эти самолеты связан с тем, что авиакомпании стремятся пополнить свой парк более энергоэффективными самолетами.

"Кризис, вызванный COVID-19, ускорил понимание того, что переход на технологии более эффективного расхода топлива является неизбежным", - отметил он.

На прошлой неделе Airbus получила два крупных заказа, в том числе, заказ от Air France-KLM на поставку 100 самолетов A320neo и A321neo. Поставки самолетов в рамках этого заказа запланированы на второе полугодие 2023 года.

По словам Шерера, в настоящее время на долю лайнеров последнего поколения приходится лишь 13% глобального флота коммерческих самолетов.

Airbus с начала этого года получил заказы на 540 самолетов A321neo и A320neo. Тем временем, американский конкурент французского авиаконцерна – Boeing Co. (S - получил заказы на 692 узкофюзеляжных самолета 737 MAX в период с января по ноябрь текущего года.

Airbus, однако, по-прежнему опережает Boeing по объемам поставок. В этом году европейский концерн отправил клиентам 518 самолетов, а Boeing 302 самолета.

Airbus планирует увеличить производство лайнеров семейства A320 до 65 в месяц к 2023 году и до 75 в месяц к 2025 году. В 2019 году компания выпускала 60 самолетов в месяц, что было рекордным уровнем, однако в прошлом году из-за пандемии коронавируса объемы выпуска сократились до 40 самолетов в месяц.

Вице-президент подразделения коммерческих самолетов Boeing Ихсан Мунир более осторожно оценивает перспективы спроса. "Производственные цели должны ставиться с учетом того, что нужно рынку, а также того, что могут обеспечить наши цепочки поставок", - сказал он FT.