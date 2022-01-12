Airbus обошел Boeing по объему поставок пассажирских самолетов в 2021 году

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, продал больше самолетов, чем его основной конкурент Airbus SE, в прошлом году, однако поставил в два раза меньше пассажирских лайнеров.

Boeing получил заказы на 909 самолетов в 2021 году, но поставил лишь около 280 пассажирских лайнеров, сказано в сообщении концерна. С учетом отмененных заказов чистый объем новых заказов составил 535 самолета, включая более раннюю сделку по поставке 56 лайнеров.

В свою очередь Airbus поставил 611 самолетов в 2021 году и получил заказы на 771 лайнер, чистый объем заказов, исключающий отмененные заказы, составил 507, говорится в сообщении европейской компании.

Аналитики ожидают, что выручка Boeing в 2021 году увеличилась почти до $65 млрд с $58,2 млрд в 2020 году, когда компания поставила всего 157 лайнеров. Компания отчитается о результатах 26 января.

Boeing и Airbus также получили заказы на несколько тысяч самолетов, поставки которых запланированы в течение следующих нескольких лет. Оба концерна на протяжении десятилетий соперничают за звание крупнейшего в мире производителя самолетов по объему поставок. Airbus удерживает это звание на протяжении третьего года подряд на фоне проблем Boeing с лайнерами 737 MAX и 787 Dreamliner.

Boeing отложил планы производства нового лайнера, чтобы сосредоточиться на нынешних моделях и заручиться одобрением регуляторов на выпуск тех, которые уже находятся на этапе разработки.

Тем временем Airbus активно наращивает производство узкофюзеляжного самолета, рассчитывая извлечь финансовую выгоду из восстановления объемов воздушных перелетов и производственных проблем своего конкурента.

Boeing делает больший упор на военные модели пассажирских лайнеров и грузовые самолеты, генерируя выручку на рынке широкофюзеляжных лайнеров, на котором он когда-то занимал доминирующее положение.

Четверть объема заказов Boeing до пандемии приходилась на Китай, однако страна не заказывала новых лайнеров с 2017 года. Boeing еще не поставила китайским авиакомпаниям более 100 лайнеров MAX, ожидая разрешения китайских регуляторов, которое, как рассчитывает компания, будет получено в 2022 году.

В свою очередь, Airbus поставила в Китай более 90 самолетов в прошлом году, тогда как Boeing – всего два.

Акции Airbus в ходе торгов в Париже в среду дорожают на 0,3%, цена бумаг Boeing на предварительных торгах в Нью-Йорке уменьшается на 0,2%.