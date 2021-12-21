Рынок акций РФ открыл утренние торги ростом индекса МосБиржи на 0,6%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом blue chips на фоне общемировой коррекции после отката - растут фондовая Азия, дорожает нефть (Brent отскочила выше $72 за баррель); индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,6%, при этом лидируют бумаги финансовых компаний и "Газпрома".

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3689,93 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,4%.

Доллар стоит 74,07 рубля (-0,24 рубля).

Подорожали акции "Московской Биржи" (+1,4%), ВТБ (+1,3%), расписки Ozon (+1,2%), бумаги "Газпрома" (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), Сбербанка (+0,9% и +0,8% "префы"), "АЛРОСА" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,1% "префы"), "Магнита" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,4%), акции "НЛМК" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "ММК" (+0,2%).

Подешевели акции UC Rusal (-0,8%), "Яндекса" (-0,4%).

В США индексы акций накануне снизились на 1,1-1,2%, зафиксировав потери третий день подряд, Nasdaq (-1,2%) просел до минимума с середины октября на фоне опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в субботу объявил о введении локдауна в стране в связи с очередной волной COVID-19, он продлится до 14 января. Между тем прибывающие из Великобритании в Германию с 20 декабря должны будут пройти двухнедельный карантин и сдать тест на коронавирус.

Ограничения вводятся в период, когда Федеральная резервная система (ФРС) США объявила об ускорении сворачивания стимулов и намекнула на вероятность трех повышений ставки уже в следующем году.

Кроме того, американский сенатор-демократ Джо Мэнчин, возглавляющий комитет по энергетике и природным ресурсам Сената, отказался поддержать предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулов объемом $2 трлн. Ранее ожидалось, что законопроект будет принят до католического Рождества.

После слов Мэнчина Goldman Sachs ухудшил прогноз роста экономики США в первом квартале до 2% с ранее ожидавшихся 3%. Прогноз на второй квартал был снижен до 3% с 3,5% ранее, на третий квартал - до 2,75% по сравнению с 3%.

Между тем, в Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,6%).

Нефтяной рынок на азиатской сессии во вторник также делает попытки восстановления, цена Brent после отката ниже $70 за баррель накануне из-за тревог по поводу спроса на топливо отскочила на $2,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в понедельник.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $72,11 за баррель (+0,8% и -2,7% накануне), февральская цена WTI - $69,34 за баррель (+1,1% и -3,7% в понедельник).