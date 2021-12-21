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Оплаченные на 2021 год на 134 млрд рублей работы на БАМе будут готовы на 89 млрд

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Фактическое выполнение работ на "восточном полигоне" сети ОАО "Российские железные дороги" (89 млрд рублей) существенно меньше размера инвестиций (134 млрд рублей), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол правительственной комиссии по транспорту от 26 ноября.

По сведениям издания, работы на 45 млрд рублей будут перенесены на 2022 год, ввод ряда объектов сдвигается на 2022 год или произойдет в 2021 году по временной схеме.

В протоколе говорится о достижении в 2021 году 84% "контрольных точек" проекта (414-и из 493-х) и сдвиге 79 точек на 2022 год, "поскольку вовремя не было получено положительное заключение госэкспертизы". В частности, там сообщается о переносе на май-ноябрь 2022 года сроков по 16 объектам: в их числе есть и довольно дорогостоящие, такие как строительство вторых путей на перегоне Эльдиган-Тудур стоимостью 7,7 млрд рублей.

Главными причинами задержек газета назвала летние паводки на Дальнем Востоке, которые привели к сбоям в доставке материалов, техники, новых вахтовых смен и выполнении строительных работ. Также на работах сказались ковид-ограничения, сократившие набот мигрантов на стройки, и удорожание ресурсов, которое привело к росту стоимости прокладки дорог на 5,5%, мостов - на 12,54%, энергообъектов - на 13%.

Только за счет увеличения цен на материалы работы в целом по компании подорожали примерно на 8% - до 777 млрд рублей с НДС, а с учетом подъема цен на оборудование и заработной платы - до 838,3 млрд рублей, уточняет "Коммерсантъ". На ряде объектов сменились подрядчики - как из-за невыполнения ими контрактных обязательств, так и вследствие роста сметы. Также работы по некоторым объектам невозможно завершить до наступления плюсовых температур.

РЖД ранее заверяли, что готовы к 100%-ному исполнению инвестиционной программы по "восточному полигону", предполагающему вложения 134,3 млрд рублей. В 2019-2020 годах компания не исполняла план, отчитываясь о неосвоении части бюджета, а в этот раз пообещала выполнить программу целиком, напоминает издание.

Представитель РЖД от комментариев отказался, но подтвердил готовность освоить все плановые вложения к концу года.

"При этом, следует из материалов к совещанию 14 декабря, предлагается проавансировать подрядчиков уже в этом году по работам в будущем", - добавляет издание.

РЖД БАМ Восточный полигон коронавирус

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