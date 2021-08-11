От паводков на Дальнем Востоке пострадали более 24 тыс. человек

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В результате паводков в четырех регионах Дальнего Востока уже пострадали свыше 24 тыс. человек, сообщает пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в ДФО по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, которое провел в среду вице-премьер-полпред президента Юрий Трутнев.

"На Дальнем Востоке продолжают распространятся стихийные бедствия: и наводнения, и пожары. Ситуация находится на особом контроле председателя правительства и президента Российской Федерации. Наша с вами задача с учетом распространения паводков и пожаров в короткие сроки и в полном объёме помочь пострадавшим людям", - сказал Трутнев, открывая совещание.

При этом он отметил, что необходимо изменить действующие правила, чтобы ускорить восстановление инфраструктуры, быстрее помогать людям. Нужно минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций для граждан и объектов экономики.

В результате наводнения пострадали территории четырех дальневосточных регионов - Амурской области, Забайкальского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области. В зону подтопления попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований, более 3 тыс. жилых домов, 8,9 тыс. приусадебных и дачных участков, 160 социальных объектов. Повреждено более 950 км автомобильных дорог, 102 моста, 7 участков железнодорожного полотна. Пострадавшими признано свыше 24 тыс. человек, более 1 тыс. жилых помещений признаны непригодными для проживания, 1 тыс. 871 помещение требует ремонта.

Более 80% пострадавших людей получили единовременную выплату из федерального бюджета в размере до 10 тыс. рублей. Гражданам, потерявшим имущество, а также лишившимся жилья, будет выделена компенсация в размере 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно.

В настоящее время регионы переживают очередную волну паводка. Как ожидается, 11 августа гребень амурского паводка будет проходить территорию Еврейской автономной области. На всех гидропостах области уже зафиксированы уровни опасного явления. Развернутая группировка спасателей МЧС и военнослужащих участвует в работах по предотвращению серьезных последствий от наводнения.

Далее гребень паводка будет смещаться на территорию Хабаровского края. 16-19 августа уровень Амура у Хабаровска может подняться до 6-6,6 м. что считается опасным явлением для города. В зону подтопления могут попасть 60 частных домов, детский сад в Индустриальном районе, а также свыше 1,5 тыс. дач горожан на левом берегу реки.