Сбербанк запустит переводы по номеру телефона в Китай в партнерстве с Alipay

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2022 году планирует запустить мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в Китай, партнером выступит китайская Alipay, сообщил журналистам зампред правления банка Кирилл Царев.

"Продолжается рост платежного бизнеса, мы видим рост переводов, в том числе переводов трансграничных. В ближайшее время станет доступной возможность перевода еще в Китай. Это для нас тоже важный рынок, потому что после стран СНГ это наиболее потенциальный рынок для входа или возможности совместного сотрудничества", - сказал Царев.

По его словам, Сбербанк ждет в будущем восстановления перемещения граждан между Россией и Китаем, сократившегося из-за пандемии.

Сейчас в Сбербанке мгновенные трансграничные переводы осуществляются в 9 стран (доступны для 49 партнеров из них).