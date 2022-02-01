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Сбербанк в партнерстве с Alipay запустил переводы по номеру телефона в Китай

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк запустил денежные переводы в Китай по номеру телефона, говорится в сообщении кредитной организации.

Для перевода средств в "Сбербанк онлайн" надо ввести номер телефона и ФИО получателя, деньги автоматически зачислятся на найденный кошелек Alipay в китайских юанях. Сервис запущен совместно с Western Union, отмечает банк.

Комиссия за перевод составляет 1%.

О планах Сбербанка по запуску мгновенных переводов по номеру мобильного телефона в Китай сообщил в декабре 2021 года зампред правления банка Кирилл Царев. Он отметил, что партнером Сбербанка выступит китайская Alipay.

Сейчас в Сбербанке мгновенные трансграничные переводы осуществляются в девять стран (доступны для 49 партнеров из них).

Alipay - одна из крупнейших платежных систем (входит в Alibaba Group). Система основана в 2004 году, сейчас ей пользуется свыше 460 тыс. компаний по всему миру.

Сбербанк Alipay Китай

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