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Еврокомиссия пока не склонна винить "Газпром" в манипулировании на газовом рынке ЕС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) пока не готова делать выводы о том, злоупотребляет ли "Газпром" правилами энергетического рынка ЕС, заявила во вторник исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер.

Она отвечала на вопрос журналистов о том, есть ли основания для требования Польши провести расследование деятельности "Газпрома", которого Варшава подозревает в манипулировании на европейском рынке.

"Я дважды встречалась с польским министром энергетики и окружающей среды. Но еще до этого мы начали задавать вопросы всем крупным предприятиям энергетического сектора в Европе, в частности, "Газпрому", чтобы хорошо понимать, есть ли в настоящее время злоупотребления на энергетическом рынке. На этой стадии слишком рано делать выводы", - сказала Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы пока собираем информацию и анализируем ее", - пояснила Вестагер.

Руководство Польши ранее заявило, что ответственность за рост цен на газ в Европе несет "Газпром".

Еврокомиссия Газпром Польша

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