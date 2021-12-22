В МИД РФ сочли бессмысленными обвинения в адрес "Газпрома" со стороны ЕС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Обвинения со стороны ЕС в адрес "Газпрома" в том, что он ограничивает поставки газа в Европу, бессмысленные и бессодержательные. Об этом "Интерфаксу" заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По словам высокопоставленного дипломата, у "Газпрома" никакого контракта с ЕС на поставку газа нет. "Тем, кто берется комментировать эту тему, можно порекомендовать поинтересоваться у своих компаний, которые закупают газ у "Газпрома", ходом выполнения действующих контрактов", - подчеркнул Грушко.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в своем блоге, что "Россия использует энергию как инструмент для политического давления". "Строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, но многие считают, что ее отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие "Газпрому" хранилища - это средство для оказания давления на ЕС", - написал он. В частности, он указывает, что речь может идти о "желании обеспечить выдачу лицензии "Северному потоку 2".

Между тем Еврокомиссия (ЕК) пока не готова делать выводы о том, злоупотребляет ли "Газпром" правилами энергетического рынка ЕС, заявила накануне исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер.

Она отвечала на вопрос журналистов о том, есть ли основания для требования Польши провести расследование деятельности "Газпрома", которого Варшава подозревает в манипулировании на европейском рынке.

"Я дважды встречалась с польским министром энергетики и окружающей среды. Но еще до этого мы начали задавать вопросы всем крупным предприятиям энергетического сектора в Европе, в частности, "Газпрому", чтобы хорошо понимать, есть ли в настоящее время злоупотребления на энергетическом рынке. На этой стадии слишком рано делать выводы. Мы пока собираем информацию и анализируем ее", - сказала Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе.

Руководство Польши ранее заявило, что ответственность за рост цен на газ в Европе несет "Газпром".

Обвинения в адрес "Газпрома" берут начало от публикаций украинских газовиков и политиков, которые заинтересованы в привлечении в свою сторону еще больших объемов транзита российского газа, а также от поддерживающих их польских чиновников и госкомпаний.

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон по поводу каждого аукциона на газотранспортные мощности выпускает регулярный комментарий о "шантаже" со стороны "Газпрома". В 2021 году, согласно долгосрочному контракту, предусмотрен транзит российского газа через Украину в объеме 40 млрд куб. м, и этот объем был прокачан уже в середине декабря.

Позднее эта точка зрения нашла сторонников среди некоторых политиков в Европе.