Подъем Dow Jones и S&P 500 во вторник был максимальным за две недели

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов во вторник, при этом повышение Dow Jones и Standard & Poor's 500 стало максимальным за последние две недели.

Настроение инвесторов улучшилось после того, как президентская администрация объявила об активизации борьбы с "омикроном", сообщает MarketWatch.

Президент США Джо Байден призвал американцев вакцинироваться против COVID-19 и не поддаваться панике из-за появления новых штаммов коронавируса. Он сообщил, что правительство закупит 500 млн домашних тестов на наличие коронавируса, их доставка начнется в январе.

Таким образом, рынок во вторник отыграл часть потерь, которые он понес за три предыдущих торговых сессии.

"Покупай на падении" - вот, что мы видим, - полагает глава отдела торговли акциями Wedbush Securities Саак Мануэлиан. - Долгосрочный "бычий" тренд остается в силе, но в ближайшем будущем импульс начнет ослабевать".

"Мы видим, что акции восстанавливаются после чрезмерной реакции на различные новости и на фоне нового плана Байдена по распространению бесплатных тестов на COVID-19 начиная с января", - отмечает главный рыночный аналитик Spartan Capital Питер Кардилло.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале 2021 года увеличился на $16,5 млрд и составил $214,8 млрд, говорится в опубликованном во вторник отчете министерства торговли страны. Это максимальный показатель с третьего квартала 2006 года. Согласно пересмотренным данным, в апреле-июне отрицательное сальдо составляло $198,3 млрд, а не $190,3 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение дефицита в июле-сентябре до $205 млрд с объявленного ранее уровня второго квартала, сообщило Trading Economics.

Nike Inc. отчитался о лучшей, чем ожидалось, чистой прибыли и выручке по итогам второго квартала 2022 финансового года (сентябрь-ноябрь), несмотря на резкое снижение продаж в Китае. Котировки акций производителя спортивных товаров за день выросли на 6,2% и стали лидером повышения среди компонентов Dow Jones.

Micron Technology увеличил чистую прибыль в первом финансовом квартале, который завершился 2 декабря, почти в три раза и выручку - на 33,3%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Кроме того, компания дала позитивный прогноз на текущий квартал. Стоимость производителя чипов памяти взлетела на 10,5% - это наилучший подъем более чем за год.

Цена бумаг разработчика программного обеспечения Citrix Systems Inc. подскочила на 13,6% на новости о том, что Elliot Investment Management и Vista Equity Partners рассматривают возможность сделать совместное предложение о его покупке.

Сеть аптек Rite Aid Corp. неожиданно получила скорректированную прибыль по итогам минувшего квартала, что вызвало скачок котировок ее акций на 21,4%.

Стоимость акций Oracle Corp. снизилась на 0,1%. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поставило рейтинги Oracle на пересмотр с возможностью снижения после новости о покупке Cerner Corp., специализирующейся на электронных медицинских картах, за $28,3 млрд. Чистый долг компании составляет $50,6 млрд, и ей наверняка придется увеличить задолженность для финансирования сделки. Акции Cerner подорожали на 0,2%.

Котировки акций Procter & Gamble Co. опустилась на 0,1%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров отзывает ряд выпущенных в США сухих шампуней из-за обнаружения в аэрозольных баллончиках бензола, способствующего появлению рака.

Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service заказала 19 новых широкофюзеляжных грузовых самолетов у Boeing Co.. Поставки лайнеров запланированы на 2023-2025 годы. Акции UPS подорожали на 2,3%, Boeing - на 5,9%.

Бумаги General Mills Inc. потеряли в цене 4%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США во втором финквартале, который завершился 28 ноября, снизил чистую прибыль на 13,3%. Скорректированная прибыль не оправдала прогнозы экспертов.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 560,54 пункта (1,6%) и достиг 35492,7 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 81,21 (1,78%) - до 4649,23 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 360,14 пункта (2,4%), составив на закрытие 15341,09 пункта.