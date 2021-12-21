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Байден призвал американцев не паниковать из-за "омикрона", а вакцинироваться

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник призвал американцев вакцинироваться против COVID-19 и не поддаваться панике из-за появления новых штаммов коронавируса.

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"Одну вещь мы все можем сделать. Пока мы ожидаем вакцины для детей младше пяти лет, вакцинируйтесь полностью сами, делайте третью дозу", - сказал во вторник Байден в Белом доме.

Президент США отметил, что "по всей стране развернуты центры для быстрой ревакцинации". Он напомнил согражданам, что вакцинация нужна для защиты не только самих себя, но и окружающих.

"Тем, кто не вакцинирован. Вы думаете, что вы подвергаете риску только свою жизнь и что это ваш выбор. Но это не только ваш выбор, он оказывает влияние и на жизни других. Вы можете подвернуть опасности жизни других людей", - добавил Байден.

Он подчеркнул, что чем дольше распространяется вирус, тем больше новых штаммов появляются вокруг, и они могут быть еще более смертоносными, чем существующие сейчас.

"Омикрон - серьезная проблема. Он может быть смертельной проблемой для тех, кто не вакцинирован", - отметил президент.

При этом Байден заявил, что паниковать из-за распространения штамма "омикрон" не стоит.

"Хотя COVID-19 показал, что он серьезный противник, мы показали, что мы сильнее", - заявил президент США.

Байден сообщил, что правительство закупит полмиллиарда дополнительных домашних тестов на коронавирус, а их доставка начнется в январе. Для этого будет запущен специальный сайт, который поможет американцам получить доставку.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, по состоянию на понедельник доля "омикрона" среди всех штаммов коронавируса, которые распространяются в стране, достигла 73,2%. Также накануне в Соединенных Штатах была зафиксирована первая смерть человека, зараженного "омикроном".

Хроника коронавируса. Декабрь.

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США Джо Байден Коронавирус

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