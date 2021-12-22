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Ericsson может локализовать производство базовых станций 5G в России

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Ericsson готовится к процессу локализации производства базовых станций 5G в РФ, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, шведская компания рассматривает варианты партнерства или создания собственной площадки для производства оборудования.

Так, партнером может стать компания-производитель микроэлектроники GS Group, сейчас Ericsson проводит аудит ее производственной зоны в Калининградской области, сообщил источник в правительстве.

Шведская телеком-компания не стала опровергать или подтверждать эту информацию, сказав, что ведет постоянный диалог с компаниями многих стран, включая РФ, для работы над 5G и других технологий. GS Group и Минцифры отказались от комментариев.

Тема локализации производства базовых станций зарубежных вендоров приобрела особую актуальность после того, как в августе Минцифры решило с 2023 года ввести ограничение на установку зарубежных базовых станций LTE на сетях российских сотовых операторов.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее говорил, что достигнута договоренность с двумя производителями о локализации в РФ, передаче прав российским партнерам для производства современных базовых станций стандарта LTE. Названия зарубежных вендоров, готовых к локализации, министр не уточнял. Среди возможных российских партнеров он называл "Ростех", USM и АФК "Система".

В конце ноября Nokia и российский производитель серверов и систем хранения данных ООО "КНС групп" (бренд Yadro, входит в "ИКС Холдинг") подписали соглашение, в рамках которого партнеры намереваются создать СП для производства базовых станций в РФ.

Ericsson

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