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Цены на газ в Европе обновили рекорд на фоне резкого падения выработки ветрогенерации

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе обновила рекорды, достигнув днем ранее почти $2200 за тысячу кубометров, на фоне резкого падения выработки электроэнергии из возобновляемых источников (до трехмесячного минимума).

Во вторник вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии обрушился до 5,5% (ниже этот показатель был только в начале сентября) после и без того низких 9,4% в понедельник. В предыдущую неделю (с 13 по 19 декабря) средний показатель составил 13,7% при максимуме в воскресенье - 20%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

В среду с утра газ в Европе торгуется на уровне $1950 за тысячу кубометров. В ноябре контракт "на день вперед" торговался на TTF в среднем по $945, в декабре - $1379 за тысячу кубометров. С начала года среднее значение цены достигло $545.

"Газпром" не заказывал на газовые сутки вторника транзит по "Ямалу-Европе". Трубопровод перешел в реверсный режим - газ идет с запада на восток.

В России и Европе понижается температура воздуха, что также оказывает влияние на котировки.

Нынешний уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг отметки 58,96% от их максимальной вместимости (данные на утро понедельника) - это на 16,5 процентных пунктов ниже среднего значения за последние пять лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Европа Газпром

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