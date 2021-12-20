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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Москву и всю европейскую часть РФ с 21 декабря ждут максимальные для декабря морозы

Из-за из влажности температура будет казаться еще на 7-9 градусов ниже

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Москве к полуночи понедельника сильно похолодает, далее мороз распространится на всю европейскую часть России, температура воздуха в столице и области будет на 10-13 градусов ниже нормы, а при высокой влажности мороз станет ощущаться еще сильнее, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Начиная с сегодняшнего дня, сначала в Северо-Западный, затем в Центральный федеральный округ будут поступать очень холодные воздушные массы с северо-востока, с Карского моря, с севера Таймыра и даже с Восточно-Сибирского моря. В Москве к полуночи температура понизится до 15 градусов мороза, а, начиная с завтрашнего дня, похолодание распространится и в центрально-чернозёмные области, и в Ростовскую область, и в Краснодарский край, и в Крым", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в понедельник.

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"Везде будет очень холодная погода, она будет ниже нормы в центре европейской России на 10-13 градусов, и это мощное похолодание, а в южных регионах – на 5-8 градусов ниже нормы. Очень холодно", - уточнил он.

По словам Вильфанда, это на этой неделе Москву и всю европейскую часть России ожидают "максимальные" для декабря морозы.

Кроме того, приход холодных воздушных масс будет сопровождаться ветром и повышенной влажностью, которая составит 90%, в связи с чем, "при таких холодных массах и ветре и высокой влажности, ощущение будет, что температурный фон на 7-8 градусов ниже, чем показатели на термометре".

Говоря о прогнозе погоды, научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что в ночь на вторник в Москве "температура воздуха составит -19...-21 градус, а по области еще ниже, до -24".

"Днем никакого существенного повышения ждать не стоит, потому что солнце сейчас никакого влияния не оказывает на температуру, кроме того, его не будет видно, потому что будут плотные облака, максимальные температуры 21 декабря, во вторник - в диапазоне 16-18 градусов ниже нуля", - сообщил Вильфанд.

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Он сказал, что среда "прогнозируется самым холодным днем на этой неделе", в ночь на 22 декабря температура воздуха составит 22-24 градуса мороза, а по области до -25 градусов, дневные температуры в Москве будут 18-20 мороза, а по области до -23 градусов.

Ночь на 23 декабря, в четверг, также будет очень холодной, от 20 до 25 градусов мороза, но днем начнется небольшое повышение температуры, температуры будут в диапазоне от - 13 до - 15 градусов, сказал Вильфанд.

Он добавил, что в пятницу, 24 декабря циклон начнет уходить на восток, в связи с чем днем уже будет "потеплее", 9-14 градусов мороза, "и после 18-20 градусов мороза это будет восприниматься как заметное повышение".

выходные повышение станет еще более заметным, ночные температуры – 10-15 градусов мороза, днем от -4 до -9, то есть ниже десятиградусной отметки, и даже в этом случае температура будет ниже многолетних значений декабря минимум на 2 градуса, в субботу также прогнозируется заметный снег", - отметил Вильфанд.

По его словам, несмотря на то, что в выходные жителей столичного региона ждет холодная погода, "прогноз звучит уже более оптимистично".

Россия Москва

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