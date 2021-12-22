Москва и Ереван договорились о цене на газ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Правительства Армении и России договорились о сохранении нынешней цены на природный газ на границе на 2022 год, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании армяно-российского межправительственного совета в Ереване.

По его словам, цена на границе $165 за 1 тыс. кубометров сохранится, однако остаются два вопроса, о которых нужно договориться.

"Первый - это работа 5-го энергоблока Разданской ТЭС. Второй - показатели калорийности газа в тарифе. Данные вопросы находятся на этапе обсуждений, но цена на газ установлена и продлена", - заявил он.