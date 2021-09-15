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Власти Армении хотят договориться с РФ о сохранении цены на ее газ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Армения надеется, что цена на поставляемый из России природный газ не будет повышена в 2021 году, заявил вице-премьер республики Мгер Григорян.

"Переговоры с ПАО "Газпром" носят перманентный характер. Пытаемся говорить, как минимум, о сохранении существующей цены, а не повышении", - сказал Григорян в среду в парламенте Армении.

"Ничего неожиданного в ближайшее время не произойдет. Надеемся, что в этом году удастся сохранить цену на газ на границе", - отметил Григорян.

Ранее Ереван обратился в "Газпром" с просьбой начать переговоры о снижении цены газа.

Цена российского газа для Армении установлена на уровне $165 за 1 тыс. кубометров.

В мае 2020 года премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что России при определении цен на газ для Армении следует продемонстрировать другой подход в отношении стратегического партнера.

Накануне армяно-российское сотрудничество в области энергетики обсудили в Ереване Пашинян и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Газпром" является единственным поставщиком природного газа в Армению, который продается потребителям. Оператором газотранспортной сети Армении является ЗАО "Газпром Армения" - 100% дочка ПАО "Газпром".

Армения Газпром Мгер Григорян

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