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"Газпром" не планирует наращивать норму дивидендов выше 50%

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2022 году не планирует осуществлять обратный выкуп акций, но в будущем не исключает использование этого инструмента, также не намерен увеличивать норму выплаты дивидендов выше 50%, сообщил на встрече с инвесторами зампред компании Фамил Садыгов.

Вместе с тем он отметил, что компания изучает использование buyback, так как этот инструмент способен поддержать акции в момент сильной волатильности.

Садыгов отрицательно прокомментировал перспективы увеличения нормы выплаты дивидендов выше 50% от скорректированной чистой прибыли, подчеркнув, что видит своей задачей в компании следование новой дивидендной политике.

Он отметил, что дополнительные денежные средства в балансе руководство компании нацелено направлять на меры по укреплению финансовой устойчивости - снижению долга, увеличение дивидендов, проекты которые обеспечат вклад в EBITDA в будущем.

Газпром Фамил Садыгов

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