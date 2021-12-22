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"Газпром" заложил в бюджет 2022 года индексацию зарплат на 7,5%

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" заложил в бюджет 2022 года индексацию зарплат на 7,5%, сообщил на встрече с инвесторами зампред "Газпрома" Фамил Садыгов.

"С учетом кризисных явлений в предыдущие годы - в 2020 и 2021 году - в полном объеме мы не индексировали заработную плату. Поэтому при формировании финансового плана на 2022 год мы учли этот факт и предложили индексацию заработной платы работникам в размере 7,5%. Но при этом данная индексация все же будет ниже прогнозного уровня инфляции за предыдущий период", - сказал Садыгов.

Как сообщалось, в 2021 году зарплаты в компании увеличились на 2%, в 2020 году - на 3%; в 2019 году - на 4,6%, 2018 году - на 3,7%, 2017 году - на 5%, 2016 году - на 7,4%, 2015 году - на 6,7%.

Основным показателем для проведения индексации является прогноз индекса потребительских цен на соответствующий год на основании данных Минэкономразвития. Динамика индексации уровня заработной платы в большинстве компаний группы "Газпром" аналогична материнской, однако есть и исключения.

Газпром Фамил Садыгов Минэкономразвития

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