Индексы РТС и Мосбиржи поднялись к уровням недельной давности на внешнем оптимизме

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду вырос вслед за внешними площадками и нефтью (цена Brent превысила $74,5 за баррель) на фоне снижения опасений относительно негативного влияния нового штамма "омикрон" COVID-19 на темпы восстановления мировой экономики.

Индексы МосБиржи и РТС поднялись к уровням почти недельной давности, протестировав рубежи сопротивления 3750 и 1600 пунктов соответственно, при этом лидировали бумаги "Газпрома" на фоне рекордных цен на газ в Европе.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 1,5%, до 3746,75 пункта (максимум дня - 3759,67 пункта), индекс РТС вырос на 1,8%, до 1601,93 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,5%.

Доллар США подешевел на 27 копеек, до 73,68 рубля.

Подорожали акции "Газпрома" (+3,5%, до 347,62 рубля), расписки OZON (+3,2%), бумаги "ММК" (+2,5%), ВТБ (+2,4%), "Московской Биржи" (+2,2%), "НОВАТЭКа" (+2,2%), Сбербанка (+1,8% и +1,3% "префы"), "Татнефти" (+1,8%), "Интер РАО" (+1,6%), "Северстали" (+1,5%), "Роснефти" (+1,4%), "Норникеля" (+1,2%), "МТС" (+1%), АФК "Система" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Магнита" (+0,7%), UC Rusal (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%).

Подешевели акции "РусГидро" (-0,8%), расписки TCS Group (-0,6%), бумаги "Аэрофлота" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,1%), Polymetal (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

По словам аналитика компании "Сбер управление активами" Александры Овчинниковой, рынок акций РФ вырос в среду на благоприятном внешнем фоне: Европа завершает торги ростом, нефть Brent торгуется выше $74 за баррель. В фокусе внимания объявление требований к "зеленым" инвестициям в газовые проекты и атомную энергетику в ЕС, а также сезонный отопительный фактор и динамика цен на газ, поскольку газовый кризис в Европе продолжается.

В четверг ориентир по закрытию торгов индекса МосБиржи составляет 3650-3800 пунктов, по индексу РТС - 1530-1650 пунктов, для нефти сорта Brent - $73-76 за баррель, считает эксперт.

В Азии в среду преобладала умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-0,7%) и США (основные индексы растут на 0,4-0,5%).

ВВП Великобритании в III квартале 2021 года вырос на 1,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS). Предварительная оценка указывала на рост на 1,3%, и аналитики не ожидали ее пересмотра. Однако оценка роста британской экономики относительно июля-сентября 2020 года была повышена до 6,8% с 6,6%.

Минторг США повысил финальную оценку роста ВВП страны в III квартале до 2,3% с 2,1% в годовом выражении, тогда как аналитики не ожидали изменений.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в декабре неожиданно вырос до 115,8 пункта, при прогнозах роста до 110,8 пункта. Ноябрьское значение индекса было пересмотрено до 111,9 пункта с ранее объявленного уровня 109,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали повышения индекса до 111 пункта.

На нефтяном рынке вечером в среду также сохраняется оптимизм на фоне энергетического кризиса в Европе. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $74,52 за баррель (+0,7% и +3,4% накануне), февральских фьючерсов на WTI - $71,8 за баррель (+1% и +3,7% в понедельник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 4,72 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5 млн), запасы бензина выросли на 5,53 млн баррелей (ожидался рост на 0,65 млн), резервы дистиллятов увеличились на 396 тысяч баррелей (ожидалось снижение на 0,25 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+10,6%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+10,3%), "Россети Ленэнерго" (+4,8%), расписки Globaltrans (+4,4%), Cian (+4,2%), "О'Кей" (+3,8%), бумаги "Белона" (+3,6%), "Транснефти" (+3,5% "префы"), "Мечела" (+3,2% "префы").

Подешевели бумаги ПАО "GTL" (-4,7%), "Совкомфлота" (-3,3%), "Ижстали" (-3%), ГК "Самолет" (-2,7%), "префы" "Россети Ленэнерго" (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 94,97 млрд рублей (из них 29,23 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 17,11 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,77 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").