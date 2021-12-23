Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"М.Видео" будет открывать кобрендинговые магазины с Xiaomi

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Группа "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео") сообщила, что вместе с Xiaomi запускает новый формат кобрендинговых магазинов.

В ассортименте "М.Видео-Xiaomi" будет в основном цифровая техника Xiaomi. Клиентскую поддержку, сервисы, логистику и постпродажное обслуживание будет обеспечивать "М.Видео", таким образом, Xiaomi получит все ритейл-процессы "под ключ", уточнила компания.

Ассортимент магазинов дополнят мультибрендовые товары из других категорий (компьютерная техника, гейминг, товары для дома, кухни, красоты и здоровья). Магазины также будут работать как пункты выдачи товаров любых производителей, а также логистические хабы для курьерской и экспресс-доставки. Площадь магазинов составит 200-250 кв.м, в ассортименте бует около 2000 наименований.

Первый кобрендинговый шоурум открылся в московском ТЦ "Арена Плаза", в ближайшее время в Москве появятся еще две точки сети.

"Стандартные для рынка форматы совместной работы ритейлера и вендора подразумевают или бренд-зоны внутри магазинов ритейла, или монобренд вендора под собственным или партнёрским управлением. Мы взяли лучшее от этих двух решений, создав коллаборативный формат", - отметила через пресс-службу управляющий директор блока OneRetail группы "М.Видео-Эльдорадо" Дагмара Иванова.

По ее словам, кобрендинговые магазины фокусируются на самой востребованной категории - цифровой технике, "но покупатели не ограничены ни в выборе, ни в брендах, ни в розничных сервисах, что позволяет вендору привлекать широкий круг посетителей".

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на российском рынке электроники и бытовой техники. На конец сентября группа объединяла 1,178 тыс. магазинов, в том числе 553 магазина сети "М.Видео" и 615 - сети "Эльдорадо".

М.Видео-Эльдорадо Москва Xiaomi Арена Плаза Дагмара Иванова

Новости

Путин заявил, что рост ВВП РФ в 2021 году может составить 4,5%

ЦБ ранжировал страховщиков по числу жалоб на ОСАГО

ЦБ ранжировал страховщиков по числу жалоб на ОСАГО

Маск продал очередную порцию акций Tesla, общий объем превысил $15 млрд

Рубль слегка вырос к доллару и евро на старте торгов благодаря внешнему позитиву

Рубль слегка вырос к доллару и евро на старте торгов благодаря внешнему позитиву

Регионы смогут устанавливать тарифы для населения в привязке к потреблению электроэнергии

"Газпром" третий день не бронирует "Ямал-Европа" в ходе регулярной сессии

Росстат отметил превышение прогноза ЦБ по годовой инфляции

"Газпром" не планирует наращивать норму дивидендов выше 50%

Украина с приходом морозов увеличила отбор газа из ПХГ почти до 100 млн куб. м в сутки

Украина с приходом морозов увеличила отбор газа из ПХГ почти до 100 млн куб. м в сутки

Прирост запасов нефти РФ в 2020 году стал рекордным за 10 лет

Прирост запасов нефти РФ в 2020 году стал рекордным за 10 лет
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });