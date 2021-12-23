"М.Видео" будет открывать кобрендинговые магазины с Xiaomi

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Группа "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео") сообщила, что вместе с Xiaomi запускает новый формат кобрендинговых магазинов.

В ассортименте "М.Видео-Xiaomi" будет в основном цифровая техника Xiaomi. Клиентскую поддержку, сервисы, логистику и постпродажное обслуживание будет обеспечивать "М.Видео", таким образом, Xiaomi получит все ритейл-процессы "под ключ", уточнила компания.

Ассортимент магазинов дополнят мультибрендовые товары из других категорий (компьютерная техника, гейминг, товары для дома, кухни, красоты и здоровья). Магазины также будут работать как пункты выдачи товаров любых производителей, а также логистические хабы для курьерской и экспресс-доставки. Площадь магазинов составит 200-250 кв.м, в ассортименте бует около 2000 наименований.

Первый кобрендинговый шоурум открылся в московском ТЦ "Арена Плаза", в ближайшее время в Москве появятся еще две точки сети.

"Стандартные для рынка форматы совместной работы ритейлера и вендора подразумевают или бренд-зоны внутри магазинов ритейла, или монобренд вендора под собственным или партнёрским управлением. Мы взяли лучшее от этих двух решений, создав коллаборативный формат", - отметила через пресс-службу управляющий директор блока OneRetail группы "М.Видео-Эльдорадо" Дагмара Иванова.

По ее словам, кобрендинговые магазины фокусируются на самой востребованной категории - цифровой технике, "но покупатели не ограничены ни в выборе, ни в брендах, ни в розничных сервисах, что позволяет вендору привлекать широкий круг посетителей".

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на российском рынке электроники и бытовой техники. На конец сентября группа объединяла 1,178 тыс. магазинов, в том числе 553 магазина сети "М.Видео" и 615 - сети "Эльдорадо".