ЦБ ранжировал страховщиков по числу жалоб на ОСАГО

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал первый ренкинг страховщиков ОСАГО по уровню жалоб потребителей: первые пять мест с максимальным числом жалоб заняли небольшие региональные компании, но "Росгосстрах" "Согласие", "Абсолют Страхование" и "ОСК" попали в топ-10.

Сейчас в ренкинге 35 компаний, которые работают на рынке ОСАГО. Лидером по числу жалоб оказалась СК "Армеец". Замыкают список "Мегарусс-Д", "РЕСО-Шанс" и "Медэкспресс".

При оценке учитывалось число жалоб, поступивших в ЦБ в первой половине 2021 года, из расчета на 10 тысяч клиентов страховщика. Регулятор учитывал только те жалобы, которые были признаны обоснованными, — по ним подтвердились факты нарушения прав потребителя или использования неприемлемых практик.

Публикация первого такого ренкинга намечалась на 2020 год, но ее отложили из-за снижения количества аварий в условиях пандемии.

"Мы начали с ОСАГО, поскольку это социально значимый вид страхования. Кроме того, мы получаем по нему наибольшее количество жалоб на страховщиков, - объяснил через пресс-службу руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. - Ренкинг поможет автовладельцам в выборе страховщика, а для страховых компаний он станет еще одним ориентиром при совершенствовании работы с клиентами".

В 2022 году ЦБ бещает опубликовать ренкинг по итогам второй половины 2021 года, в дальнейшем публикации станут ежегодными.