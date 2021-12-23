Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ЦБ ранжировал страховщиков по числу жалоб на ОСАГО

ЦБ ранжировал страховщиков по числу жалоб на ОСАГО
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал первый ренкинг страховщиков ОСАГО по уровню жалоб потребителей: первые пять мест с максимальным числом жалоб заняли небольшие региональные компании, но "Росгосстрах" "Согласие", "Абсолют Страхование" и "ОСК" попали в топ-10.

Сейчас в ренкинге 35 компаний, которые работают на рынке ОСАГО. Лидером по числу жалоб оказалась СК "Армеец". Замыкают список "Мегарусс-Д", "РЕСО-Шанс" и "Медэкспресс".

При оценке учитывалось число жалоб, поступивших в ЦБ в первой половине 2021 года, из расчета на 10 тысяч клиентов страховщика. Регулятор учитывал только те жалобы, которые были признаны обоснованными, — по ним подтвердились факты нарушения прав потребителя или использования неприемлемых практик.

Публикация первого такого ренкинга намечалась на 2020 год, но ее отложили из-за снижения количества аварий в условиях пандемии.

"Мы начали с ОСАГО, поскольку это социально значимый вид страхования. Кроме того, мы получаем по нему наибольшее количество жалоб на страховщиков, - объяснил через пресс-службу руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. - Ренкинг поможет автовладельцам в выборе страховщика, а для страховых компаний он станет еще одним ориентиром при совершенствовании работы с клиентами".

В 2022 году ЦБ бещает опубликовать ренкинг по итогам второй половины 2021 года, в дальнейшем публикации станут ежегодными.

Банк России Михаил Мамута СК Армеец Росгосстрах СК Согласие ОСК Абсолют Страхование

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что экономика РФ справилась с шоком от COVID быстрее других стран

Президент РФ допустил рост безработицы к концу года до 4,4%

Путин заявил, что рост ВВП РФ в 2021 году может составить 4,5%

Маск продал очередную порцию акций Tesla, общий объем превысил $15 млрд

Рубль слегка вырос к доллару и евро на старте торгов благодаря внешнему позитиву

Рубль слегка вырос к доллару и евро на старте торгов благодаря внешнему позитиву

Регионы смогут устанавливать тарифы для населения в привязке к потреблению электроэнергии

"Газпром" третий день не бронирует "Ямал-Европа" в ходе регулярной сессии

Росстат отметил превышение прогноза ЦБ по годовой инфляции

"Газпром" не планирует наращивать норму дивидендов выше 50%

Украина с приходом морозов увеличила отбор газа из ПХГ почти до 100 млн куб. м в сутки

Украина с приходом морозов увеличила отбор газа из ПХГ почти до 100 млн куб. м в сутки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });