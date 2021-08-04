Число жалоб потребителей Банку России на банки сократилось на треть

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В январе-июне 2021 года Банк России получил 125 100 жалоб потребителей на финансовые организации, что на 15,6% меньше, чем годом ранее, следует из отчета регулятора. ЦБ это связывает в основном со снижением количества жалоб на банки почти на треть, на 30,3%, до 74 400.

Число жалоб на банки сократилось в связи с сокращением масштабов реструктуризации кредитов по сравнению с первым полугодием 2020 года. "Немаловажную роль здесь сыграли разъяснения регулятора для заемщиков и его рекомендации кредиторам", - говорится в отчете ЦБ.

Наибольшую долю среди жалоб на банки занимают вопросы потребительского кредитования - 33,2%. По сравнению с первым полугодием 2020 года процент таких жалоб снизился на 9,9 п.п. Процент жалоб по ипотечному кредитованию за первое полугодие составляет 11,5%, что на 5,5 п.п. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Количество жалоб на некредитные финансовые организации (НФО) и участников корпоративных отношений в первом полугодии 2021 года составило 40,8 тыс., что на 20,9% выше показателя января-июня 2020 года. В Банке России отмечают, что рост обеспечили главным образом субъекты страхового дела и микрофинансовые организации.

В отношении российских страховщиков поступило 18 200 жалоб, что на 21,3% больше по сравнению с январем-июнем 2020 года. "Наибольшую долю в общем объеме жалоб в отношении субъектов страхового дела занимают вопросы, связанные с ОСАГО, - 75,5%", - говорится в отчете регулятора. Количество таких обращений в январе-июне 2021 года выросло на 14,9% по сравнению с январем-июнем 2020 года и составило 13 800.

Число жалоб на мисселинг (продажу одних продуктов под видом других) за первое полугодие 2021 года выросло на 37,8% по сравнению с первым полугодием 2020 года и составило 1700 обращений. С апреля же количество жалоб по таким вопросам уменьшается. "Этому способствовали рекомендации Банка России по ограничению продаж страховых продуктов с инвестиционной составляющей клиентам, не обладающим специальными финансовыми знаниями", - отмечается в отчете ЦБ.

В первом полугодии 2021 года число жалоб на микрофинансовые организации увеличилось на 23,3% - до 15 200 обращений. Больше всего жалоб поступало по вопросам, связанным с положением закона о защите прав и законных интересов физлиц по возврату просроченной задолженности, доля таких обращений составила 23,3%, снизившись по сравнению с первым полугодием 2020 года на 8,9 п.п. Доля жалоб из-за навязывания дополнительных платных услуг вырос почти в 3,6 раза - до 16,8%.

Количество жалоб в отношении субъектов рынка ценных бумаг в январе-июне 2021 года выросло на 3,5% по сравнению с январем-июнем 2020 года и составило 900 обращений. Больше половины (56,7%) составляют жалобы на брокеров. По сравнению с первым полугодием 2020 года этот показатель вырос на 19,4 п.п. Доля жалоб на организаторов торгов сократилась на 39,9 п.п. - до 3,4%.

В отношении субъектов коллективных инвестиций в январе-июне 2021 года количество жалоб снизилось на 47,3% по сравнению с январем-июнем 2020 года и составило 0,63 тыс. обращений. Основную долю жалоб занимают несогласия с переходом между НПФ - 60,8%, данный показатель снизился на 18,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.