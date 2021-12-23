Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Демин вернулся в ГПМ на должность директора по развитию платных каналов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Бывший директор по коммуникациям ПАО "Аэрофлот" и экс-президент "Медиа-коммуникационного союза" (МКС) Михаил Демин вернулся в холдинг "Газпром-медиа", где занял должность директора по развитию платных каналов, сообщили в пресс-службе ГПМ.

В ГПМ Демин будет отвечать за стратегическое развитие и операционное управление оператором "НТВ-ПЛЮС" и одним из крупнейших в РФ производителем и дистрибутором платных тематических каналов "Ред Медиа".

С января 2020 года Демин отвечал за блок коммуникаций и связей с общественностью в ПАО "Аэрофлот", и с ноября 2018 года до ноября этого был президентом МКС.

Ранее Демин уже работал в ГПМ: с ноября 2014 года по ноябрь 2018 года он был советником гендиректора радиостанции "Эхо Москвы", затем гендиректором "Эхо Москвы" и заместителем гендиректора "НТВ-плюс".

С апреля 2010 года по май 2014-го был директором по организации работы СМИ С 1994 года Демин работал ведущим программ на радио, консультантом, менеджером, управляющим партнером в коммуникационных агентствах, затем с августа 2007-го по апрель 2010 года был директором по спецпроектам в ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), а после до мая 2014 года - директором по организации работы СМИ Оргкомитета "Сочи 2014".


Михаил Демин Газпром-медиа Аэрофлот

Новости

Президент РФ допустил рост безработицы к концу года до 4,4%

Путин заявил, что рост ВВП РФ в 2021 году может составить 4,5%

ЦБ ранжировал страховщиков по числу жалоб на ОСАГО

ЦБ ранжировал страховщиков по числу жалоб на ОСАГО

Маск продал очередную порцию акций Tesla, общий объем превысил $15 млрд

Рубль слегка вырос к доллару и евро на старте торгов благодаря внешнему позитиву

Рубль слегка вырос к доллару и евро на старте торгов благодаря внешнему позитиву

Регионы смогут устанавливать тарифы для населения в привязке к потреблению электроэнергии

"Газпром" третий день не бронирует "Ямал-Европа" в ходе регулярной сессии

Росстат отметил превышение прогноза ЦБ по годовой инфляции

"Газпром" не планирует наращивать норму дивидендов выше 50%

Украина с приходом морозов увеличила отбор газа из ПХГ почти до 100 млн куб. м в сутки

Украина с приходом морозов увеличила отбор газа из ПХГ почти до 100 млн куб. м в сутки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });