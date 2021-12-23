Демин вернулся в ГПМ на должность директора по развитию платных каналов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Бывший директор по коммуникациям ПАО "Аэрофлот" и экс-президент "Медиа-коммуникационного союза" (МКС) Михаил Демин вернулся в холдинг "Газпром-медиа", где занял должность директора по развитию платных каналов, сообщили в пресс-службе ГПМ.

В ГПМ Демин будет отвечать за стратегическое развитие и операционное управление оператором "НТВ-ПЛЮС" и одним из крупнейших в РФ производителем и дистрибутором платных тематических каналов "Ред Медиа".

С января 2020 года Демин отвечал за блок коммуникаций и связей с общественностью в ПАО "Аэрофлот", и с ноября 2018 года до ноября этого был президентом МКС.

Ранее Демин уже работал в ГПМ: с ноября 2014 года по ноябрь 2018 года он был советником гендиректора радиостанции "Эхо Москвы", затем гендиректором "Эхо Москвы" и заместителем гендиректора "НТВ-плюс".

С апреля 2010 года по май 2014-го был директором по организации работы СМИ С 1994 года Демин работал ведущим программ на радио, консультантом, менеджером, управляющим партнером в коммуникационных агентствах, затем с августа 2007-го по апрель 2010 года был директором по спецпроектам в ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), а после до мая 2014 года - директором по организации работы СМИ Оргкомитета "Сочи 2014".



