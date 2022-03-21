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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

"Газпром-медиа" отчитался о 3 млрд рублей годовой чистой прибыли

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - "Газпром-медиа холдинг" сообщил, что в 2021 году получил чистую прибыль свыше 3 млрд рублей против 5,5 млрд рублей убытка годом ранее на фоне ускорения роста выручки. Операционная прибыль ГМХ достигла 3,1 млрд рублей.

Консолидированные доходы медиахолдинга в 2021 году выросли на 22%, до 121 млрд рублей, за счет увеличения рекламных доходов и доходов от продажи прав на аудио-видео воспроизведение, говорится в сообщении компании.

Рекламные доходы увеличились на 25%, до 90,7 млрд рублей. Рост опередил темпы российского рынка рекламы, который, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в 2021 году увеличился на 22%, отметила компания. Существенный вклад в динамику рекламных доходов внесли эфирные телеканалы "Газпром-медиа", тематические телеканалы "Ред Медиа" и спортивные каналы "ГПМ Матч". Также на динамику выручки положительно повлиял двукратный рост доходов от продажи рекламы в цифровой среде.

В целом рост рекламных доходов был обусловлен восстановлением деловой активности на рекламном рынке в прошлом году, полагает компания.

Доходы от продажи прав на аудио-видео воспроизведение повысились на 25% и достигли 16,8 млрд рублей. Рост обеспечили доходы от дистрибуции тематических каналов и дистрибуции контента в цифровой среде. Также на рост доходов по этой статье влияет частичное восстановление кинопроката, который был ограничен в 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией.

Положительный операционный и финансовый результат был обусловлен эффективным управлением консолидированными расходами, увеличение которых не превышает рост доходов, отметила компания.

"Газпром-медиа холдинг" управляет 9 эфирными каналами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! Страна", 2х2, "Суббота!"), производством и дистрибуцией тематических телеканалов ("Ред Медиа") и спортивных каналов "ГПМ Матч". Фабрика контента "Газпром-медиа" представлена "Киностудией КИТ", Comedy Club Production, Good Story Media, 1-2-3 Production и др. Также в портфель "Газпром-медиа" входят 10 радиостанций, кинодистрибьюторы ("Централ Партнершип", "Белые ночи"), видеосервисы (Premier, Rutube), оператор спутникового ТВ "НТВ-Плюс", журналы, онлайн СМИ.

В 2020 году консолидированные доходы "Газпром-медиа холдинга" выросли на 1,1%.

Российский рекламный рынок, по данным АКАР, в прошлом году вырос на 22%, до 578 млрд рублей. В 2020 году рынок рекламы в стране сократился на 4%.

Газпром-медиа холдинг АКАР Матч Газпром
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