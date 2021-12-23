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Crocs купит итальянский обувной бренд Heydude за $2,5 млрд

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель обуви Crocs Inc. сообщил, что покупает итальянский обувной бренд Heydude за $2,5 млрд. Компания оплатит сделку собственными акциями на сумму $450 млн, а также денежными средствами в размере $2,05 млрд.

Heydude, основанная в 2008 году, выпускает повседневную обувь для мужчин, женщин и детей.

"Покупая Heydude, мы рады добавить этот быстро растущий и высокоприбыльный бренд в наш портфель, - заявил главный исполнительный директор Crocs Эндрю Риз. - Мы уверены, что повседневные, комфортные и легкие товары компании согласуются с потребительскими трендами и являются идеальным дополнением для Crocs".

Стороны планируют завершить сделку в первом квартале 2022 года. Heydude будет работать как независимое подразделение Crocs.

С начала года котировки Crocs выросли на 123%.

Heydude Crocs Эндрю Риз США Италия

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